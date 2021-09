Tenistka Plíšková postoupila přes Pavljučenkovovou do čtvrtfinále US Open

New York - Tenistka Karolína Plíšková si znovu po třech letech zahraje čtvrtfinále grandslamového US Open. Letošní turnajová čtyřka si účast mezi osmičkou nejlepších v New Yorku zajistila výhrou 7:5 a 6:4 nad Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska. Plíšková tak navázala na krajanku Barboru Krejčíkovou, která postoupila do čtvrtfinále o den dříve.

Příští soupeřkou finalistky US Open z roku 2016 Plíškové může být Marie Sakkariová z Řecka, která už letos v turnaji vyřadila Češky Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou. Sedmnáctá nasazená Sakkariová bude hrát na závěr dne s Kanaďankou Biancou Andreescuovou.

Tentokrát se Plíškové nedařil servis jako v předchozích dvou zápasech a dala jen šest es. O to solidnější byla ve výměnách a letošní finalistku Roland Garros Pavljučenkovovou nutila kazit. První set rozhodla ve dvanácté hře a i druhý set a tím celý zápas ukončila brejkem.

Devětadvacetiletá Plíšková se do čtvrtfinále US Open dostala počtvrté v kariéře. Poprvé cestou do zmíněného finále před pěti lety a rovněž v následujících dvou letech.

Olympijští vítězové Zverev a Bencicová jsou na US Open ve čtvrtfinále

Olympijští vítězové z Tokia Alexander Zverev i Belinda Bencicová jsou na US Open ve čtvrtfinále. Německý tenista, který v New Yorku obhajuje loňskou finálovou účast, porazil Itala Jannika Sinnera 6:4, 6:4, 7:6 a vyhrál již 15. zápas v řadě. Švýcarka Bencicová vyřadila Polku Igu Šwiatekovou po výhře 7:6 a 6:3. Její příští soupeřkou bude britská senzace Emma Raducanuová.

Čtyřiadvacetiletý Zverev drží vítěznou sérii od tokijských her přes zisk titulu v Cincinnati. "Od začátku do konce to byl zápas na vysoké úrovni. Jsem šťastný, že jsem bez ztráty setu pořád v turnaji, a natěšený, co mě ještě čeká," řekl Zverev.

Příštím soupeřem čtvrtého hráče světového žebříčku bude Jihoafričan Lloyd Harris, jenž otočil zápas s Američanem Reillym Opelkou.

Set zatím neztratila ani Bencicová. Jedenáctá nasazená Švýcarka si ve Flushing Meadows zahraje o semifinále potřetí, předloni byla úspěšná. V maratonském prvním setu Šwiatekové odvrátila čtyři setboly a vyhrála ho až po téměř po hodině a půl v tie-breaku 14:12.

"Tie-break je vždycky trochu o štěstí. Ale pomohlo mi to, druhý set jsem začala více v pohodě," řekla čtyřiadvacetiletá Bencicová, jež před pěti týdny v Tokiu v boji o olympijské zlato zdolala Markétu Vondroušovou a po prohře s jinými Češkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou brala i deblové stříbro.

Ve čtvrtfinále si Bencicová zahraje proti britské kvalifikantce a debutantce na US Open Raducanuové. Osmnáctiletá Britka, narozená v Torontu, deklasovala Shelby Rogersovou 6:2, 6:1, přitom právě tato Američanka zastavila o kolo dříve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

O postup do čtvrtfinále US Open dnes bude hrát i Karolína Plíšková. Na Grandstandu přijde její duel s Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska na řadu nejdříve o půlnoci SELČ. Mezi nejlepší osmičkou už je také Krejčíková.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

A. Zverev (4-Něm.) - Sinner (13-It.) 6:4, 6:4, 7:6 (9:7), Harris (JAR) - Opelka (22-USA) 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (4-ČR) - Pavljučenkovová (14-Rus.) 7:5, 6:4, Bencicová (11-Švýc.) - Šwiateková (7-Pol.) 7:6 (14:12), 6:3, Raducanuová (Brit.) - Rogersová (USA) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Anastasia Rodionovová, Arina Rodionovová (Austr.) 6:2, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Menšík (ČR) - Dahlberg (Švéd.) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Wiersholmová (USA) - Klimovičová (ČR) 7:5, 6:1.