Tenistka Muchová ukončila sezonu, potřebuje doléčit břišní sval

Praha - Tenistka Karolína Muchová ukončila letošní sezonu. Semifinalistka Australian Open potřebuje doléčit břišní sval, s kterým má opakované problémy. Manažer šestadvacáté hráčky světa Tomáš Petera to uvedl pro webový portál iDNES.cz.

Pětadvacetiletá Muchová si natrhla břišní sval cestou do semifinále únorového grandslamu v Melbourne. Léčila se dva měsíce a teprve před antukovým Roland Garros začala pořádně podávat. Dobře se cítila až na trávě ve Wimbledonu a hned v Londýně došla do čtvrtfinále. Břišní sval se ozval znovu v Cincinnati a na US Open i proto vypadla hned v 1. kole.

"Nechceme se v tom potácet i v dalším roce. Především se potřebuje doléčit. Kája skoro polovinu sezony nehrála. Tohle se na její úrovni nesmí opakovat," řekl Petera. Muchová proto nepoletí na velký turnaj okruhu WTA do Indian Wells a nebude ani k dispozici kapitánovi Petru Pálovi pro případnou nominaci do českého týmu v boji o Pohár Billie Jean Kingové v Praze.

Olomoucká rodačka Muchová odehrála letos jen jedenáct turnajů s bilancí 19:9. Vedle úspěchu v Melbourne a Wimbledonu si ještě zahrála čtvrtfinále v Madridu a na Gippsland Trophy. Poprvé se vyhoupla i do světové dvacítky - v květnu byla na tři týdny devatenáctá.