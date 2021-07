Tenistka Martincová je první semifinalistkou Prague Open

Praha - Česká tenistka Tereza Martincová je první semifinalistkou turnaje Prague Open. V dnešním čtvrtfinále si osmá nasazená hráčka poradila dvakrát 6:2 s Viktórií Kužmovou ze Slovenska.

Martincová v prvním setu promarnila vedení 2:0, dovolila soupeřce vyrovnat, ale poté už neztratila ani game. Ve druhé sadě naopak šestadvacetiletá Češka prohrávala 0:2, ale šesti úspěšnými hrami za sebou dotáhla zápas do vítězného konce.

"Je to skvělé. Nikdy se mi v Praze nedařilo, svazovalo mě to tady a výkony byly šílené. Semifinále doma je pro mě fakt skvělé, je to úplně něco jiného než na jakémkoliv jiném turnaji," řekla Martincová v rozhovoru na kurtu.

Martincová postoupila do čtvrtého semifinále na okruhu WTA a bude usilovat o první finálovou účast v kariéře. Její soupeřkou bude devátá nasazená Greetje Minnenová z Belgie, kterou loni v jediném dosavadním vzájemném utkání porazila ve dvou setech.

O postup do semifinále dnes budou také proti sobě hrát deblové partnerky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open

(tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Martincová (8-ČR) - Kužmová (SR) 6:2, 6:2.