Tenistka Krejčíková je ve Štrasburku ve finále

Štrasburk - Tenistka Barbora Krejčíková může na třetí pokus slavit premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA. Česká hráčka bude usilovat o triumf na antukovém turnaji ve Štrasburku díky dnešní výhře v semifinále nad Němkou Jule Niemeierovou 5:7, 6:3 a 6:4. Soupeřkou Krejčíkové v sobotním finále bude Rumunka Sorana Cirsteaová.

Finále dvouhry si bývalá světová deblová jednička Krejčíková zahrála už letos v březnu v Dubaji. Poprvé bojovala o titul před čtyřmi lety v květnu v Norimberku.

Krejčíková čelila v první setu tlaku Niemeierové, až 216. hráčky žebříčku, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace. Ztrátu podání smazala na 5:5, ale další dvě hry ztratila. "Nepomáhala jsem si podáním, ona servírovala dobře a hrála rychle," řekla na kurtu Češka.

Od druhé sady ale znovu ukázala svoji současnou formu. Hrála dlouhé míče a soupeřku, která měla v nohách z pátku dva zápasy, se snažila co nejvíce rozhýbat. "Postoupila jsem víc do kurtu, což fungovalo, a bojovala jsem," uvedla pětadvacetiletá Krejčíková.

Ve druhém setu se dostala do vedení 5:1, pak ztratila dvě hry, ale sadu už nepustila. V rozhodujícím dějství měla mimo jiné po dvou dvojchybách Němky dva brejkboly v páté hře, ale využila po tlaku až ten další v sedmém gamu a zápas dopodávala. "Jsem nadšená, že jsem měla dost energie a byla schopná projít do finále," řekla brněnská rodačka.

S 61. hráčkou dvouhry Cirsteaovou má Krejčíková nerozhodnou bilanci 1:1. Rumunku porazila cestou do finále v Norimberku a prohrála s ní loni v Dubaji. Oba zápasy se hrály na tři sety. "Vždycky to bylo napínavé," řekla Krejčíková, která má jistotu, že si před cestou do Paříže na Roland Garros zvedla sebevědomí a vylepší si žebříčkové maximum (38.).

Ve Štrasburku je první českou finalistkou po Lucii Hradecké, která zde v boji o titul neuspěla v letech 2009 a 2013. V případě zisku trofeje by navázala na svoji bývalou trenérku, zesnulou Janu Novotnou, vítězku z roku 1989, a na Nicole Vaidišovou (2006).