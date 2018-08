New York - Švýcarský tenista Roger Federer udělal další krok za šestým titulem na grandslamovém US Open a prvním po deseti letech. Druhý nasazený zdolal Francouze Benoita Pairea 7:5, 6:4 a 6:4.

Uspěla i wimbledonská vítězka Angelique Kerberová. Šampionka z New Yorku z roku 2016, jež vloni při pokusu o obhajobu titulu nepřešla přes první kolo, zdolala Švédku Johannu Larssonovou 6:2, 5:7, 6:4. Rovněž čtvrtý nasazený její krajan Alexander Zverev vyřadil Francouze Nicolase Mahuta 6:4, 6:4, 6:2.

Federer zvládl odpolední utkání na centrkurtu ve Flushing Meadows bez větších obtíží. Ostře sledovaný bude jeho další souboj, v kterém proti Švýcarovi nastoupí v sobotu australský talent a třicátý nasazený Nick Kyrgios.

Třicetiletá Němka si duel s Larssonovou ve druhém setu sama zkomplikovala, když za stavu 6:2, 5:2 nedokázala dopodávat k vítězství. V dalším gamu pak promarnila dva mečboly a soupeřka její zaváhání využila k zisku setu. Výhru ve vyrovnaném duelu vybojovala čtvrtá hráčka světového žebříčku až po dvou hodinách a 20 minutách.

"Ve druhém setu jsem nevyužila šanci a ona se dokázala vrátit. Snažila jsem se na druhý set zapomenout a jít znovu do vedení," řekla Kerberová v rozhovoru na kurtu. O postup do osmifinále se trojnásobná grandslamová šampionka, jež má ve sbírce i trofej z Australian Open 2016, utká se Slovenkou Dominikou Cibulkovou.

Jednadvacetiletý Zverev, jenž začal před US Open spolupracovat s Ivanem Lendlem, postoupil v New Yorku do 3. kola poprvé v kariéře. Talentovaný mladík, který dosud na žádném grandslamovém turnaji nedošel dál než do čtvrtfinále, porazil o patnáct let staršího soupeře za hodinu a 49 minut.

Kyrgios po pohovoru s rozhodčím otočil duel s Herbertem

Tenista Nick Kyrgios se na US Open opět dostal do řečí. Zápas s Pierrem-Hughesem Herbertem ve 2. kole totiž otočil až poté, co mu na kurtu domluvil hlavní rozhodčí. Australan zvítězil 4:6, 7:6, 6:3 a 6:0.

Kyrgios prohrával ve druhém setu už 0:3, když švédský rozhodčí Mohamed Lahyani nečekaně slezl z umpiru a začal na tenistu mluvit. Promluva trvala zhruba minutu a část zachytily ruchové mikrofony. "Chci vám pomoct, tohle nejste vy, vím to," řekl sudí.

Kyrgios po této pauze mezi gamy zlepšil hru a zápas otočil. Po utkání popřel, že by rozhodčí kritizoval jeho snahu. Prý měl jen starost o jeho zdravotní stav. "Bylo to něco jako: Nicku, jste ok?," řekl kontroverzní Australan, jenž už v minulosti několikrát sklidil kritiku za vypuštění zápasu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 6:2, Federer (2-Švýc.) - Paire (Fr.) 7:5, 6:4, 6:4, Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), A. Zverev (4-Něm.) - Mahut (Fr.) 6:4, 6:4, 6:2, Anderson (5-JAR) - Chardy (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4, Isner (11-USA) - Jarry (Chile) 6:7 (7:9), 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, J. Sousa (Portug.) - Carreňo (12-Šp.) 4:6, 6:3, 5:7, 6:2, 2:0 skreč, Schwartzman (13-Arg.) - Munar (Šp.) 6:2, 6:0, 5:7, 6:2, Millman (Austr.) - Fognini (14-It.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1, Basilašvili (Gruz.) - Sock (18-USA) 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Kukuškin (Kaz.) - Čong Hjon (23-Korea) 7:6 (7:5), 6:2, 6:3, Chačanov (27-Rus.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3, 6:3, Shapovalov (28-Kan.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Kyrgios (30-Austr.) - Herbert (Fr.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 6:0, Verdasco (31-Šp.) - Murray (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:4, Pella (Arg.) - Lorenzi (It.) 7:5, 6:0, 6:2, Lajovič (Srb.) - Norrie (Brit.) 6:2, 2.6, 6:4, 6:4, Kohlschreiber (Něm.) - Ebden (Austr.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, 6:0, Struff (Něm.) - Benneteau (Fr.) 6:2, 4:6, 6:1, 3:6, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) - King, Pasha (USA) 6:4, 6:4. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (5-ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 7:5, 6:3, Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 7:5, Vondroušová (ČR) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 6:3, Bartyová (18-Austr.) - Šafářová (ČR) 7:5, 6:3, Kerberová (4-Něm.) - Larssonová (Švéd.) 6:2, 5:7, 6:4, Garciaová (6-Fr.) - Puigová (Portor.) 6:2, 1:6, 6:4, Ostapenková (10-Lot.) - Towsendová (USA) 4:6, 6:3, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Kasatkinová (11-Rus.) 6:2, 7:6 (7:3), Bertensová (13-Niz.) - Di Lorenzová (USA) 6:2, 6:1, Keysová (14-USA) - Peraová (USA) 6:4, 6:1, S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:2, Ósakaová (20-Jap.) - Glušková (Izr.) 6:2, 6:0, Sabalenková (26-Běl.) - Zvonarevová (Rus.) 6:3, 7:6 (9:7), Cibulková (29-SR) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, Keninová (USA) - Sakkariová (32-Něm.) 4:6, 6:1, 6:4, Petersonová (Švéd.) - Kingová (USA) 7:5, 6:1, Kanepiová (Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:3, Kruničová (Srb.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) - Kiicková, Loebová (USA) 6:1, 7:5, Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Christianová, Petersonová (USA/Švéd.) 6:2, 6:3, Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - Dijasová, Čeng Saj-saj (Kaz./Čína) 6:3, 7:6 (7:5), Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) - Voráčová, Arruabarrenaová (ČR/Šp.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (5-ČR/Fr.) - Martínezová, Demoliner (Šp./Braz.) 7:6 (10:8), 6:1, Peschkeová, Ram (ČR/USA) - Arruabarrenaová, M. López (Šp.) 6:4, 6:3.