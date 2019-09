Tenista Forejtek vyhrál na US Open dvouhru juniorů

Český tenista Jonáš Forejtek s pohárem za vítězství juniorské dvouhře na US Open.

Český tenista Jonáš Forejtek s pohárem za vítězství juniorské dvouhře na US Open. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Tenista Jonáš Forejtek vyhrál dvouhru juniorů na US Open. Čtvrtý nasazený v dnešním finále zdolal Američana Emilia Navu, s kterým sice ztratil první set 6:7, ale ve zbytku zápasu dominoval a zvítězil 6:0 a 6:2. Ženskou čtyřhru vyhrál belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková.

Forejtek získal šestý český juniorský singlový titul na grandslamu a je pátým hráčem, který to dokázal. Na US Open uspěl v roce 2006 Dušan Lojda, Jiří Veselý slavil na Australian Open v roce 2011 a David Škoch ve Wimbledonu 1992. Dvakrát uspěl Ivan Lendl, juniorský šampion Roland Garros a Wimbledonu z roku 1978.

Osmnáctiletý Forejtek letos vybojoval už třetí juniorský grandslamový titul, přičemž předtím se dvakrát radoval ve čtyřhře. V lednu na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a v červenci ve Wimbledonu s Jiřím Lehečkou.

V prvním setu na dvorci Louise Armstronga si Forejtek i osmý nasazený Nava, který ve čtvrtfinále vyřadil Lehečku, drželi pevně servis. Tie-break ztratil Forejtek poměrem 4:7, ale prohraná sada mu dodala odhodlání. Ve druhém setu povolil soupeři jen devět fiftýnů a nadělil mu "kanára". Rychle vedl i ve třetí sadě, za stavu 2:3 odvrátil brejkbok a zápas dovedl po hodině a čtyřiatřiceti minutách do vítězného konce.

Forejtek odehrál v sobotu dvě utkání. Čtvrtý nasazený nejprve vyřadil ve třech setech Němce Milana Welteho a poté si poradil i s domácím Brandonem Nakashimou po setech 7:6, 6:3.

Z New Yorku se nyní Forejtek přesune do Bosny a Hercegoviny, kde zažije premiéru v českém daviscupovém týmu.

Mertensová se Sabalenkovou vyhrály čtyřhru na US Open

Ženskou čtyřhru na US Open vyhrál belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková. Čtvrtá nasazená dvojice zdolala v dnešním finále v New Yorku 7:5, 7:5 grandslamové šampionky Viktorii Azarenkovou z Běloruska a Australanku Ashleigh Bartyovou a obě si připsaly první titul na jednom ze čtyř největších turnajů.

Mertensová se Sabalenkovou korunovaly triumfem ve Flushing Meadows úspěšný rok, v němž společně získaly také ceněné "Sunshine Double" v Indian Wells a Miami.

Bartyové se na US Open nepodařilo obhájit loňský titul, který vyhrála s Američankou Coco Vandewegheovou. Může se však těšit na to, že se v pondělí vrátí do čela světového žebříčku dvouhry.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů): Ženy: Čtyřhra - finále: Mertensová, Sabalenková (4-Belg./Běl.) - Azarenková, Bartyová (8-Běl./Austr.) 7:5, 7:5. Junioři: Dvouhra - semifinále: Forejtek (4-ČR) - Nakashima (11-USA) 7:6 (7:4), 6:3. Finále: Forejtek (4-ČR) - Nava (8-USA) 6:7 (4:7), 6:0, 6:2. Juniorky: Dvouhra - finále: Osoriová (4-Kol.) - Yepifanovová (USA) 6:1, 6:0. Čtyřhra - finále: Bartoneová, Selechmetěvová (5-Lot./Rus.) - Droguetová, Janicijevicová (Fr.) 7:5, 7:6 (8:6).