Tenista Forejtek doufá, že je na vzestupu

Praha/Sofia - Tenista Jonáš Forejtek na turnaji v Sofii dokonale využil nenadálou šanci. Devatenáctiletý český talent měl v bulharské metropoli dostat divokou kartu do kvalifikace, ale po onemocnění domácího hráče se posunul do hlavní soutěže a při premiéře na okruhu ATP v pondělí vyřadil bývalého vítěze US Open Marina Čiliče.

"Byl jsem rád, že si s ním můžu zahrát, a že se mi to takhle povedlo, tak to je obrovská zkušenost do budoucna," řekl Forejtek ČTK v telefonickém rozhovoru ze Sofie, kde právě dokoukal zápas svého soupeře pro druhé kolo.

Ve středu ho čeká další matador, někdejší světová sedmička Richard Gasquet z Francie. "Přál jsem si s ním zahrát," řekl loňský vítěz dvouhry juniorů na US Open Forejtek a dodal: "Tyhle zápasy mi dodají sebevědomí, že jsem schopen hrát i na tomhle levelu. Učím se, jak myslí na kurtu, jak se chovají, jak trénují."

Tentokrát už o sobě nebude pochybovat jako před duelem s vítězem US Open z roku 2014 a předloňskou světovou trojkou Čiličem. "Zezačátku jsem byl nervózní, jestli s ním vůbec můžu hrát. Ale pak jsem si uvědomil, že už jsem hrál s trošku horšími hráči a byl jsem schopný s nimi držet krok. Nastavil jsem se, že jdu na kurt vyhrát, a tak se to povedlo," řekl Forejtek. Po utkání, které vyhrál hladce 6:3 a 6:2, si také vyslechl od soupeře pochvalu za povedený výkon.

Zdá se, že Forejtek je mužem debutů. Loni při premiéře vyhrál oba své zápasy v Davisově poháru a nyní zvládl úvodní duel na elitním okruhu ATP. "Soustředím se na sebe a ne na toho, kdo stojí na druhé straně, což mi pomáhá hrát, jak nejlíp umím," prozradil svůj recept předloňský vítěz mistrovství Evropy do 18 let.

V posledních třech letech zažívá Forejtek úspěšné období. Na jaře navíc udělal maturitu a vrhl všechnu energii do tenisu. "Doufám, že se nacházím na vzestupu, že všechno teprve začíná. Mám ještě hrozně prostoru ke zlepšení," konstatoval.

Aktuálně 399. hráče žebříčku ATP by měl do vyšších sfér posunout nový kouč. Před měsícem se po dvou letech rozešel s trenérem Janem Mertlem. "V dobrém, ale už tomu chyběla šťáva a chtěl jsem změnu," řekl Forejtek. V Sofii je s bývalým 26. singlistou světa a daviscupovým reprezentantem Ctislavem Dosedělem. "Je zkušený, byl výborný hráč. Doufám, že se domluvíme dál a půjde to," přál si Forejtek.

Každý Forejtkův úspěch znamená připomenutí jeho začátků a videa, na kterém coby desetiletý trénuje s raketou v podobě vařečky. S nápadem tehdy přišel trenér Jiří Bartoš. "Prý to chtěl pro sebe, tak to vyzkoušel na mně. Zjistil, že to funguje. Natočili jsme video a chytlo se to. Dřív jsem s ní hrál docela dost, abych měl čisté údery, a docela mi to pomohlo," vzpomínal Forejtek. Vařečku má stále doma. "Dostal jsem i karbonovou. Občas ji vytáhnu, ale teďka je to spíš pro srandu," podotkl hráč přezdívaný Forrest.

Přezdívku získal na soustředění ve Špindlerově Mlýně. V Krkonoších exceloval v běžeckém testu na dvanáct minut a začalo se mu říkat Forrest Gump podle hlavního hrdiny stejnojmenného slavného filmu. "Dřív mi říkali Gumpe, teďka už jenom Forreste. Už jsem si zvykl, je to podobné jménu, tak je to v pohodě," řekl.

Loni si před Turnajem mistrů zatrénoval se Švýcarem Rogerem Federerem, nyní porazil Čiliče, ale do špičky má ještě daleko. Na základě postavení v žebříčku může hrát stále především nižší turnaje ITF či challengery ATP. "Nejradši bych hrál ATP turnaje, ale musím jít postupně. Musím vylepšit žebříček a stovka je základ. Je to hodně o tréninku, ale když budu makat, může to jít rychle," řekl odhodlaně Forejtek.