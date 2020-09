Tenista Djokovič se omluvil za trefení rozhodčí míčkem

Srbský tenista Novak Djokovič poté, co byl diskvalifikován v osmifinále US Open za to, že neúmyslně zasáhl míčkem čárovou rozhodčí.

New York - První tenista světového žebříčku Novak Djokovič se omluvil za to, že v osmifinále US Open zasáhl rozhodčí míčkem. Favorit newyorského grandslamu byl za incident z koncovky prvního setu utkání se Španělem Pablem Carreňem diskvalifikován.

"Z celé situace jsem smutný a prázdný," napsal Srb v prohlášení na sociálních sítích. "Omlouvám se všem zainteresovaným za své chování."

Djokovič trefil na US Open rozhodčí a byl diskvalifikován

Pro prvního hráče světového žebříčku Novaka Djokoviče skončilo tenisové US Open diskvalifikací. Srbský favorit v osmifinále se Španělem Pablem Carreňem po prohraném vlastním servisu na 5:6 v úvodním setu odpálil naslepo míček za svá záda a trefil čárovou rozhodčí.

Žena, kterou míč zasáhl do krku, se zhroutila na zem a sténala bolestí. Djokovič se jí šel ihned omluvit. Rozhodčí po chvíli sama z kurtu odešla. Tenista byl přesto následně po několikaminutové debatě se supervizorem turnaje a umpirovou rozhodčí diskvalifikován.

"Správné rozhodnutí," komentoval verdikt bývalý britský tenista Tim Henman, kterého potkal stejný osud za podobný prohřešek ve Wimbledonu v roce 1995. "Sice na čárovou rozhodčí nemířil, ale napálil míč pryč a za své jednání musíte nést odpovědnost," uvedl Henman.

Pořádající americká tenisová asociace později oznámila, že Djokovič nezíská na turnaji žádné body do žebříčku a přijde o prémii 250.000 dolarů za účast v osmifinále.

Srbský tenista letos ještě nenašel přemožitele, na kontě má 26 vítězství. Na US Open, které vyhrál v letech 2011, 2015 a 2018, usiloval o osmnáctý grandslamový titul. Byl považován za jasného favorita i proto, že jeho velcí rivalové Švýcar Roger Federer a Španěl Rafael Nadal ve Flushing Meadows chybí. Djokovič účast v New Yorku dlouho zvažoval kvůli omezením spojeným s bojem proti šíření koronaviru, ale nakonec se rozhodl hrát. V úvodních třech kolech ztratil dohromady jen set.

Jeho konec v soutěži znamená, že tenisté poznají zbrusu nového grandslamového vítěze. Nikdo ze zbývajících hráčů v pavouku ještě turnaj velké čtyřky nevyhrál.

"Teď to začíná být opravdu zajímavé," prohlásil Němec Alexander Zverev. Pátý nasazený hráč krátce před Djokovičovým zápasem vyřadil v osmifinále Španěla Alejandra Davidoviche hladce 6:2, 6:2, 6:1. Z vyloučení srbské hvězdy byl lehce zkoprnělý. "Byla to velká smůla. Trefil čárovou rozhodčí, zvlášť kam ji trefil. Nevím, co říct. Jsem z toho trochu v šoku," řekl Zverev.

Očividně zaskočený byl v prvních chvílích na kurtu i Djokovičův soupeř Carreňo. "Byl to trochu šok, co," řekl později na videokonferenci. "Ale pravidla jsou pravidla. Rozhodčí a supervizor jednali správně, i když to nebylo snadné," prohlásil.

Dvacátý nasazený Španěl má po nečekaném postupu šanci zopakovat na US Open semifinálovou účast z roku 2017, což je jeho nejlepší grandslamový výsledek. Jeho dalším soupeřem bude buď Belgičan David Goffin, nebo Kanaďan Denis Shapovalov.

Diskvalifikaci v mužské dvouhře zažil grandslamový turnaj po 20 letech. Na Roland Garros 2000 dopadl stejně Rakušan Stefan Koubek, který vzteky hodil raketu a zasáhl sběrače míčků. V minulosti byli v open éře na grandslamech vyloučeni také Jeff Tarango (Wimbledon 1995), Carsten Arriens (French Open 1995) a John McEnroe (Australian Open 1900).