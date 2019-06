Tenisový Fed Cup vyvrcholí nově týdenním turnajem

Londýn - Ženská tenisová soutěž Fed Cup od příštího roku změní formát. Mezinárodní tenisová federace ITF rozhodla, že stejně jako mužský Davis Cup vyvrcholí týdenním turnajem, který se ve Fed Cupu v minulosti už používal.

Do finálového turnaje se dostane dvanáct družstev. Hrát se bude už v dubnu a v nadcházejících třech letech bude dějištěm antuka v Budapešti.

Do boje o titul tenisových mistryň světa se dostane osm týmů z únorové kvalifikace, která čeká i na Češky. V závěrečné fázi mají jistou účast letošní finalistky Australanky a Francouzky, domácí Maďarky a jednomu účastníkovi ITF udělí divokou kartu.

Zápasy ve finálovém turnaji budou tvořit dvě dvouhry a jedna čtyřhra v jeden den. Hrát se bude ve čtyřech čtyřčlenných skupinách, z kterých vítěz postoupí do semifinále. V kvalifikaci zůstává starý formát na čtyři dvouhry a jednu čtyřhru.

Ve finálovém turnaji, který se poprvé uskuteční 14. až 19. dubna 2020, se podle ITF rozdělí 18 milionů dolarů, z toho 12 mezi hráčky a šest dostanou svazy.

Češi patří mezi nejhlasitější kritiky změn formátu Davisova poháru a stejný postoj mají k Fed Cupu. "Je to model, který jde proti národním federacím," řekl prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. I proto letos v dubnu vystoupil z osmičlenné fedcupové komise a kandiduje na předsedu ITF. "S programem uklidit ITF a udělat z ní nejsilnější a nejrespektovanější jednotnou sílu světového tenisu," řekl.

"Jsem proti tomu, ale je to bohužel realita," řekl v nahrávce pro média kapitán českého týmu Petr Pála. "Co se týká dubnového termínu, tak je jasný, že mají jen duben a konec roku, a duben mi přijde nešťastný. Pokud chtěli mít úspěch, tak by to mělo být po všech nebo aspoň po třech grandslamech," uvedl Pála.

Pro Fed Cup není týdenní finále novinkou. Do roku 1994 se soutěž takto hrála na neutrálním místě za účasti šestnácti týmů. Pak vznikla Světová skupina a v jednotlivých zápasech měl po vzoru Davisova poháru jeden tým výhodu domácího prostředí. Ještě v letech 2000 a 2001 se zkoušel model společného finále, ale v Madridu o něj nebyl u fanoušků zájem, proto se vrátil systém se zápasy v dějišti jednoho z účastníků. V něm Češky šestkrát slavily titul, čtyřikrát z toho v Praze a naposledy loni. Češkám se ale dařilo i v systému týdenního finále, titul v něm získaly pětkrát.

V příštím roce se kvalifikace bude hrát 7. a 8. února a teprve se bude losovat. "Když budeme hrát doma, tak budu rád a bude to fajn, protože to byl hlavní důvod holek, proč hrát. Mohly se předvést před českým publikem," pronesl Pála.

Davisův pohár vyzkouší novinku v podobě týdenního finálového turnaje poprvé letos v listopadu. Osmnáct týmů se sjede do Madridu. Čeští tenisté do finálového turnaje po prohře v Ostravě v kvalifikaci s Nizozemskem nepostoupili.