Tenisové reprezentace cílí na vyvrcholení Poháru B. J. Kingové a Davis Cupu

Praha - České tenisové týmy čekají v listopadu velké výzvy. Ženy nejprve zabojují ve finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové, muži se o dva týdny později pokusí uspět ve vyřazovací části Davisova poháru. Kapitáni Petr Pála a Jaroslav Navrátil se dnes na tiskové konferenci shodli, že by rádi postoupili co nejdál. Na konferenci také Český tenisový svaz uzavřel spolupráci s novým generálním partnerem společností Agel.

Ženy budou hrát od 7. do 12. listopadu v Seville, kde v základní skupině vyzvou obhájkyně titulu Švýcarky a výběr USA. Do semifinále postoupí jen vítězky. Muži zahájí vyřazovací fázi Davisova poháru v Málaze 22. listopadu ve čtvrtfinále s Austrálií.

"První utkání vidím otevřeně. Nebudeme favoritem. Austrálie má velmi dobrou čtyřhru, třináctého hráče světa Álexe De Minaura či Thanasiho Kokkinakise. Už jsme ale ve Valencii viděli, že žebříček v Davis Cupu nerozhoduje. Pokusíme se dostat co nejdál. Postup do čtvrtfinále je úspěch, ale budeme chtít víc," řekl Navrátil.

Ženský tým by se měl opírat vedle wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové také o Karolínu Muchovou, Barboru Krejčíkovou, Kateřinu Siniakovou a Lindu Noskovou. První čtyři tenistky se do Španělska přesunou hned po účinkování na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu.

"Je úžasné takový tým oznámit. Mít čtyři z pěti holek na Turnaji mistryň je skvělý počin. Holkám přeju, aby hrály co nejlépe, a jak přijedou, tak přijedou. Už jen to, že v tom nabitém programu chtějí hrát a pokusit se udělat úspěch, je pro mě jako kapitána skvělá zpráva. Hlavně ať jsou zdravé," uvedl Pála.

Češky vstoupí do soutěže proti Švýcarkám v úterý 7. listopadu, dva dny po skončení Turnaje mistryň. "Je to ošemetné a komplikované se pak do Sevilly dostat. Budeme to monitorovat. Nejprve ale musí všechny holky odcestovat zdravé do Mexika," doplnil Pála.

Mužskou nominaci Navrátil oznámí na začátku příštího týdne. Češi se do vyřazovací části probojovali v novém formátu soutěže poprvé, o postup ze skupiny ve Valencii se v září zasloužili Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Zastoupení ve finálové části Davisova poháru i Poháru Billie Jean Kingové mají letos vedle Česka jen Kanada, Austrálie a Itálie.

"Doufám, že kluci budou dobře připravení a nezraní se. Těšíme se. Když vidím naše výsledky ve Valencii s odstupem času, je to obrovský úspěch. Ve všech zápasech vyhrát 3:0, v to nevěřil ani největší optimista. Bude také důležité vyplnit moment před finále. Je tam zhruba týden na přípravu, takže uděláme určitě nějaké soustředění," podotkl Navrátil.

Novým partnerem reprezentačních týmů se stala společnost Agel. Ta se stane od příštího roku i novým generálním partnerem tenisového svazu. "Podpora společnosti Agel nám přináší finanční jistoty a klid v této složité době, která pro provozování sportovní činnosti není věru lehká. Získáme klid, abychom mohli nadále garantovat naše priority a dále rozvíjet český tenis na všech úrovních," dodal šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.