Tendr na Dukovany vypíše až příští vláda, opozici vadí Rosatom

Praha - Finální rozhodnutí o tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude na příští vládě. Dnes to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Z aktuálního vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dále vyplývá, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom, jehož možnou účast v tendru z bezpečnostních důvodů kritizuje část opozice.

Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva nyní osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Stanovený termín je až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

"Projekt se nezastavil, to je pro ČEZ důležité. Pro zpracování bezpečnostních požadavků budou uchazeči mít možnost seznámit se s detailní technickou specifikaci požadavků zadavatele na nový jaderný zdroj, vycházející z předběžné dokumentace k výběrovému řízení. To jim umožní zahájit i přípravu na samotný tendr a tak čas neztrácíme. Termín zprovoznění nového jaderného zdroje v roce 2036 je stále reálný," uvedl dnes mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Týdeník Respekt dnesnapsal, že může vzniknout spor, zda už tento krok neznamená formální zahájení soutěže. "Opozice i bezpečnostní experti se obávají, že zasláním zadávací dokumentace Rosatomu by se stát zavázal k další spolupráci na zakázce - a kdyby byla firma v budoucnu vyřazena, mohla by žádat vysoké odškodnění," uvedl. Podle Havlíčka však oficiální zahájení tendru bude až poté, co vláda od ČEZ obdrží podklady, které od možných účastníků požaduje.

Předkvalifikace uchazečů je podle MPO běžný postup, který doporučuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. "Uchazeči již mohou na svých projektech, dodavatelském řetězci a dalších komponentech nabídky pracovat, neboť získají další potřebné informace. Termíny zahájení stavby v roce 2029 a uvedení nového bloku do zkušebního provozu v roce 2036 tak zůstávají neměnné," uvedl dnes Havlíček.

Účast ruské společnosti Rosatom v tendru je nepřípustná pro koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky to, že v tendru Česko neosloví čínskou společnost CGN, ale Rosatom ano, nebylo projednáno s parlamentními stranami. Předseda Pirátů Ivan Bartoš rozhodnutí považuje za obcházení bezpečnostních zájmů ČR. To, že výběrové řízení podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vypíše až příští vláda, překvapilo pirátského poslance Petra Třešňáka.

Mezi analytiky a dalšími lidmi z oboru vyvolalo odložení tendru řadu otázek. Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko, které stavbu podporuje, označil oznámení za alibistické, podle Svazu průmyslu a dopravy vláda nenaplnila vlastní plán. Ekologové naopak hovoří o nutnosti přehodnocení celé energetické budoucnosti ČR a zvolení cesty bez jaderných elektráren.

Harmonogram dalších kroků přípravy nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany:

duben 2021 - prosinec 2021: fáze bezpečnostního posouzení potenciálních uchazečů prosinec 2021: vláda má schválit seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek 2022 až 2023: průběh tendru a jednání s dodavateli o nabídkách 2023: schválení preferovaného dodavatele 2023 - 2024: jednání, finalizace a podpis smlouvy s preferovaným dodavatelem 2029: zahájení výstavby 2036: uvedení do provozu

Zdroj: MPO