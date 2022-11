Tendr na dukovanský blok postoupí do další fáze, vyprší termín pro první nabídky

Praha - Tendr na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech se ve středu posune do další fáze, vyprší totiž termín na podání prvních nabídek uchazečů. Zájem o stavbu už dříve projevily tři společnosti, mezi které patří francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Vyloučení již dříve naopak byli uchazeči z Ruska a Číny. Společnost ČEZ, která má tendr na starosti, poté bude o nabídkách s uchazeči jednat dál. Blok, který je největší investici v novodobých dějinách České republiky, by měl stát do roku 2036.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už na jaře k podmínkám tendru uvedl, že o pořadí uchazečů bude rozhodovat cena, ale i co nejvyšší účast české vědy a podniků. Z až 65procentní účasti českých podniků na stavbě nového bloku bude podle něj profitovat také stát. Zástupci vlády i ČEZ si stojí za tím, že nový reaktor má stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena ale bude známa až po ukončení soutěže.

ČEZ spustil tendr o stavu v Dukovanech letos v polovině března. Jednotlivým uchazečům tedy zpřístupnil zadávací dokumentaci k zakázce. Termín pro podání prvních nabídek byl stanovený do letošního 30. listopadu. ČEZ poté bude s uchazeči jednat a dostane druhé, vylepšené nabídky. S konečným pořadím uchazečů předstoupí ČEZ před stát v prosinci 2023. Definitivní vyhodnocení tendru se pak očekává do konce roku 2024.

Už dříve projevily zájem o stavbu dukovanského bloku francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. Stát si od nich už před zahájením tendru vyžádal vyplnění bezpečnostních dotazníků. Cílem bylo zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. V minulosti se hovořilo také o potenciálním zájmu ruské společnosti Rosatom a čínské firmy CGN. Ty se však nakonec stát z bezpečnostních důvodů rozhodl do tendru nepozvat. Tendru se podle takzvaného lex Dukovany nemohou zúčastnit firmy, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996, což je například právě Rusko a Čína.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie.

Jaderná energie v Česku zároveň v posledních měsících získává stále větší podporu. Ta se proti květnu podle průzkumu agentury IBRS zvýšila o čtyři procentní body na 72 procent. Za nárůstem podpory podle agentury stojí ruská invaze na Ukrajině a energetická krize.