Tempel byl po 20 letech propuštěn z vězení, původně tam měl být doživotně

Bělušice (Mostecko) - Věznici v Bělušicích na Mostecku dnes zhruba v 9:30 opustil Robert Tempel, zůstával tam po zrušení doživotí za dvojnásobnou vraždu kvůli dřívějšímu trestu. Ve věznicích strávil zhruba 20 let. Zproštěn obžaloby z vraždy byl pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu (ÚS). O jeho propuštění na svobodu novináře informoval ředitel věznice Ondřej Kroupa. Věznici, před kterou čekal hlouček novinářů, Tempel opustil tajně. Podle jeho advokáta Jakuba Kříže je skoro jisté, že Tempel bude žádat o odškodnění. V Česku je třetím doživotně odsouzeným, co vychází z vězení.

"Chci vás seznámit se skutečností, že na základě rozhodnutí okresního soudu v Sokolově jsme právě pana Tempela propustili," řekl bez dalších detailů ředitel. Tempelův advokát Jakub Kříž už dřív ČTK řekl, že si Tempel nepřeje s médii po jeho propuštění hovořit. Dnes Tempel prostřednictvím Kříže poslal vzkaz. "Ve vztahu k médiím (Tempel) vzkazuje, že žádá o nějaký čas na vydechnutí. Rád by v nejbližších dnech byl se svou rodinou a poté se případně ozve," informoval ČTK advokát.

Podle Kříže je skoro jisté, že bude Tempel žádat o odškodnění. Ve vězení strávil zhruba o pět let navíc. "Potom tam jsou i ta léta, kdy byl ve výkonu, ale v důsledku toho, že seděl doživotní trest, tak byl zařazen do mnohem přísnějšího výkonu trestu," podotkl Kříž. Řekl také, že soudní proces trval mnohem déle, než bývá standardem. V jaké výši bude Tempel odškodnění požadovat, Kříž neví.

Okresní soud v Sokolově měl dát na základě úterního rozhodnutí ÚS bezodkladně pokyn k propuštění Tempela na svobodu. Do datové schránky sokolovského okresního soudu ale nález ÚS do úterních 15:00, kdy na soudě končí pracovní doba, nedorazil. Podle ředitele věznice byli pracovníci zařízení připraveni pustit Tempela na svobodu i v noci, věznice však nedostala ze Sokolova signály, že soud pokyn vydá. Dnes ráno Kroupa ČTK řekl, že pokyn dorazil zhruba v 7:00, tedy asi 15 hodin od rozhodnutí ÚS. Tempel se tak dostal na svobodu po více než 17 hodinách od rozhodnutí.

Tempel si v roce 1996 vyslechl trest 5,5 roku vězení. Dostal se podmínečně na svobodu. V podmínce se však dopustil loupeže, a tak justice rozhodla, že vykoná zbytek trestu, tedy 457 dní, a také dalších 13,5 roku právě za loupeže. Následně dostal souhrnný doživotní trest vězení za dvojnásobnou vraždu v roce 2001, jejíž spáchání popíral.

Po zproštění obžaloby z vraždy vězeňská služba přikázala Tempelovi odpykat si zbývajících 457 dní z původního trestu. Podle ústavních soudců si Tempel starší tresty již odpykal, další držení ve výkonu trestu tak bylo neústavní.

Dvojnásobná vražda, za niž byl Tempel potrestán, se stala na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle zrušeného rozsudku předal své oběti 400.000 korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně prý muže zastřelil a zasáhl podle obžaloby i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.

Tempel je třetí doživotně odsouzený, co vyšel z vězení. Prvním byl Jiří Kajínek, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu a jemuž v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Druhým byl František Müller, kterého k doživotí odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v Německu v roce 1995. Mezi českými odsouzenci na doživotí byl výjimkou - on sám nikoho nezabil, klenotník útok s vážnými následky přežil. V srpnu 2018 byl Müller podmínečně propuštěn po odpykání 20 let. Několik doživotně odsouzených spáchalo za mřížemi sebevraždu.