Tématem summitu EU v Česku může být širší Evropa, řekl Fiala

Brusel - Francouzský prezident Emmanuel Macron a předseda Evropské rady Charles Michel požádali českého premiéra Petra Fialu, aby v době českého předsednictví uspořádal neformální summit na téma širší spolupráce Evropské unie s nečlenskými státy. Fiala to řekl novinářům před začátkem druhého dne unijního summitu v Bruselu. V rámci podzimního jednání v Praze by lídři mohli řešit také otázku Ukrajiny, dodal premiér. Půlroční české předsednictví začíná za týden.

"Blížící se předsednictví se projevilo při včerejším jednání o konceptu širší Evropy, kdy jsem byl požádán, abych spolu s francouzským prezidentem Macronem a předsedou Evropské rady Michelem připravil koncept neformálního summitu, který by se na této bázi mohl konat v Praze. Myslím, že je to velmi důležité a byl by to dobrý vstup do našeho předsednictví," uvedl Fiala.

Myšlenka na summit s Ukrajinou tím podle Fialy nepadá. Koncept širší Evropy by mohl zahrnovat země "od Islandu po Ukrajinu", uvedl Fiala. Čelní představitelé EU se na jeho přesné podobě ještě musí dohodnout. České předsednictví dosud předpokládalo, že by se neformální schůzka šéfů států a vlád zemí Evropské unie uskutečnila v Praze na konci září či na počátku října.

Francií navržený koncept širší Evropy má být otevřený zejména pro země, které usilují o členství v EU a nabídnout jim možnosti bližší spolupráce. Nemá však být náhradou samotného přijímacího procesu. Lídři ve čtvrtek v Bruselu schválili kandidaturu Ukrajiny a Moldavska, naproti tomu šestice balkánských zemí se posunu na cestě do EU nedočkala.