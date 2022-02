Tématem sci-fi festivalu Future Gate je mimozemský život na planetě Zemi

Praha - Festival sci-fi filmů a kultury Future Gate odstartuje 9. března pražskou část festivalu v kině Lucerna a následně se 15. března přesune do brněnského kina Art. Kromě hlavní filmové soutěže, legend žánru a dokumentů opět přinese i soutěž studentských filmů. Téma festivalu je mimozemský život na planetě Zemi. Devátý ročník festivalu hledá odpověď na otázku, zda jsme ve vesmíru sami. Ozvěny Future Gate se budou konat v Šumperku, Košicích a Plzni. ČTK o tom za pořadatele informovala Adéla Brabcová.

"Letošní festival se věnuje tématu mimozemského života. Jedná se o divácky atraktivní téma, které filmaři zpracovávají po desetiletí. Jsme svědky dobývání vesmíru, což nutí lidstvo klást si otázky, zda a v jaké formě existuje ve vesmíru mimozemský život a jak by takové případné setkání s inteligentní formou života dopadlo. Téma zarezonuje nejen ve vybraných filmech, ale i v doprovodném programu, který se uskuteční formou různých přednášek, workshopů a uměleckých instalací," uvedl pořadatel Filip Schauer.

Do hlavní festivalové soutěže letos dramaturgové vybrali pět z přihlášených filmů. Festival zahájí snímek Tiong Bahru Social Club singapurského režiséra Tan Bee Thiama. Tento singapurský film o samotě, stáří a síle moderních technologií divákům nabídne nadčasové poselství i výtvarným zpracováním v duchu poetiky filmů Wese Andersona.

Dalším účastníkem soutěže bude držitel Oscara a legenda trikové scény Phil Tippett, který loni dokončil svůj dlouholetý režijní počin Šílený Bůh. Porota dále vybrala film Junk Head japonského režiséra Takašida Horiho, společný režijní počin Anisiy Uzeymanové a herce a zpěváka Saula Williamse s názvem Neptune Frost. Soutěžní kolekci doplní ruský snímek Sputnik režiséra Jegora Abramenka.

O hlavní ceně rozhodne porota, jejímiž členy jsou spisovatel Ondřej Neff, novinářka Jana Bebarová a australský filmař a novinář Ryan Keating-Lambert. Cenu diváků zvolí sami diváci v Praze a Brně.

V nesoutěžní sekci legendy žánru se objeví snímky, které ovlivnily vývoj science fiction. Například pro téma mimozemského života je to první film úspěšné série Predátor v hlavní roli s Arnoldem Schwarzeneggerem, který slaví letos 35 let od svého uvedení. Fenomén Akta X bude na festivalu zastoupen celovečerním pokračováním seriálového hitu 90. let.

Festivalové téma mimozemského život na planetě Zemi se otiskne i do kategorie dokumentů. Ta nabídne dokument režiséra Janese Foxe Fenomén o historii pozorování UFO v moderních dějinách, dokumentární sérii Život za hranou tvůrce Johna. D. Boswella, portrét Prorok a mimozemšťané od izraelského režiséra Yoava Shamira, sérii o stejnojmenném kultovním žánru Kyberpunk: Vrchol žánru a zábavný dokument Král arkádovek: cesta ke světovému rekordu. Dokumentární sekci uzavírá premiéra dokumentu Hon na planetu B režiséra Nathaniela Kahna. Více informací k programu se nachází na stránkách festivalu.