Televize a rozhlas chystají předvolební speciály, součástí budou debaty

Praha - Největší tuzemské televizní a rozhlasové stanice připravují k podzimním komunálním a senátním volbám speciální volební program. Jejich hlavním bodem budou vedle volebního zpravodajství předvolební debaty zástupců největších stran, případně lídrů v největších městech. Stanice nabídnou také aplikace k průběžnému sčítání hlasů. Vyplývá to z informací médií pro ČTK. Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září. Ve stejném termínu se uskuteční i první kolo voleb do třetiny Senátu.

Český rozhlas chystá předvolební vysílání na regionálních i celoplošných stanicích. Program má přinášet základní informace o volbách, reportáže, debaty lídrů politických stran nebo senátní duely. Celostátní Radiožurnál a Plus odvysílají k volbám tři předvolební speciály, které se budou věnovat senátním volbám a také komunálním volbám v Brně a Ostravě. Volby v Praze pak postaví na debatách lídrů všech subjektů kandidujících v metropoli.

Další tři moderované volební debaty dále stanice nabídnou i z menších měst či obcí. Program regionálních stanic Českého rozhlasu (ČRo) se zaměří na zpravodajství z každého okresního města, v krajských městech to pak doplní i debatami lídrů všech stran. K senátním volbám budou regionální stanice ČRo představovat jednotlivé kandidáty prostřednictvím takzvaných volebních vizitek, které budou vycházet z jednotného dotazníku.

V den voleb připravuje Český rozhlas speciální bloky, které by kromě průběžných výsledků měly zahrnovat také živé vstupy z volebních štábů či komentáře expertů. Zpravodajský server iROZHLAS.cz zároveň připravuje vlastní sčítací aplikaci o průběžných výsledcích z jednotlivých obcí. Před druhým kolem senátních voleb pak celostátní i regionální stanice odvysílají rozhovorové duely postupujících kandidátů.

Mimořádné zpravodajství chystá k podzimním volbám také televize CNN Prima News. Spustit ho chce podle mluvčí Jany Kvasničkové na začátku září. Součástí vysílání by měla být například i série předvolebních takzvaných superdebat s diváky ve studiu. Minimálně dvou z nich by se jich měli zúčastnit zástupci největších politických stran s celorepublikovým dosahem. Další plánovaná debata se zaměří na komunální volby v Praze a účastnit by se jí měli lídři pražských uskupení. Televize dále chystá rozšířené zpravodajství z regionů a kampaně na různá volební témata.

Zpravodajství na televizi Nova má přejít do volebního režimu už 22. srpna. "Do zpravodajských relací budeme od tohoto data zvát ty politické strany, hnutí a koalice, které budou v průběžných volebních odhadech dosahovat alespoň tří procent hlasů. Strany nemají garantovanou pozici v jakémkoliv příspěvku. Redakce sama rozhoduje, zda je strana do příspěvku relevantní, nebo nikoliv," uvedl ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Ke komunálním volbám televize chystá čtyři debaty vysílané živě na serveru TN.cz, postupně z Plzně, Ostravy, Brna a Prahy. K senátním volbám televize podle mluvčí Barbory Dlabáčkové odvysílá na zpravodajském webu osm dalších debat. Zaměří se přitom na volební obvody čtyř největších měst republiky a také Jihlavu, kde kandiduje současný předseda Senáru Miloš Vystrčil (ODS). Ve dnech voleb pak televize pokryje své volební vysílání ve standardních zpravodajských relacích, živě pak bude volby sledovat primárně zpravodajský stream TN Live na webu TN.cz.

Zvláštní volební vysílání připravuje rovněž Česká televize, jeho podrobnosti ovšem představí až v následujících dnech. Generální ředitel Petr Dvořák dnes při jednání Rady ČT uvedl, že televize nyní finalizuje pravidla volebního vysílání.