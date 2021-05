Těhotná tenistka Strýcová ukončila v 35 letech kariéru

Praha - Tenistka Barbora Strýcová ukončila v 35 letech kariéru. Vítězka čtyřhry z Wimbledonu je těhotná a po narození prvního potomka už se neplánuje vrátit na turnaje. Ráda by se ale ještě rozloučila s fanoušky v posledním utkání, nejlépe ve Wimbledonu.

"Sama pro sebe si chci zahrát ještě jeden zápas s diváky. Loučím se s kariérou a nepředpokládám, že se vrátím na okruh, ale chtěla bych mít rozlučku s fanoušky," řekla Strýcová novinářům v sídle Českého olympijského výboru. Poslední zápas odehraje až po narození syna. "Vysněný by byl Wimbledon, ale když to nevyjde, tak udělám něco tady v Česku."

Na okruhu WTA získala Strýcová dva tituly ve dvouhře a 31 vavřínů ve čtyřhře. Životní turnaj prožila ve Wimbledonu v roce 2019, kdy si zahrála semifinále dvouhry, s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej vyhrály čtyřhru a poté byla deblovou světovou jedničkou. S Lucií Šafářovou vybojovaly na hrách v Riu de Janeiro 2016 olympijský bronz.

Na kurtech se plzeňská rodačka naposledy představila letos v lednu na Australian Open, kde vypadla v 1. kole dvouhry a 2. kole čtyřhry. Právě v Melbourne na sebe poprvé výrazně upozornila dvěma grandslamovými tituly v juniorce.

Právě v Austrálii zjistila, že je těhotná. "V hlavě jsem nejdřív měla jenom to, že budu mámou, že čekám mimino. To, že skončím tenisovou kariéru, přišlo později. Chvilku jsem z toho byla smutná, ale tak to je. Přišlo to přirozeně a v mém věku to tak asi má být," řekla Strýcová.

Trojnásobná vítězka Fed Cupu vždycky ráda reprezentovala a její charakteristickou vlastností byla ohromná bojovnost. Přeje si, aby si ji lidé právě takovou pamatovali. "Vždycky jsem nechala na kurtu úplně všechno. Nic jsem neodevzdala a to je asi nejdůležitější, prohlásila.