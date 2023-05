Teď to neřeším, i když se to hezky poslouchá, řekl Kubalík k rekordu

Riga - Vítěznou brankou v přesilové hře pěti proti třem zajistil kanonýr Dominik Kubalík českým hokejistům na mistrovství světa v Rize výhru nad Norskem 2:0 a potvrdil svou skvělou střeleckou formu na turnaji. Se sedmi góly na jednom světovém šampionátu vyrovnal rekord samostatné české reprezentace - napodobil počiny Martina Procházky, Vladimíra Vůjtka (oba 1997), Michaela Frolíka (2019) a Davida Pastrňáka (2022). Útočník Detroitu byl ale především rád za výhru, rychlý postup do čtvrtfinále a věří, že má góly schované i na klíčové zápasy.

"Teď to neřeším, i když se to hezky poslouchá. Je to příjemné, ale docením to až někdy později. Doufám, že nejsem u konce a že se bude dařit dál. Nehodlám nic měnit a doufám, že to bude padat mně nebo ostatním," řekl novinářům Kubalík.

Procházka dosáhl na sedm gólů na MS ve Finsku v roce 1997 v devátém duelu, Vůjtek v osmém, Frolík (celkově odehrál 10 utkání) v Bratislavě i Pastrňák loni také ve Finsku v sedmém. Kubalík to stihl v pěti duelech. "To se nedá srovnávat. Každý zápas a turnaj je jiný. Pasta je odskočený, to já moc ne. Takhle bych to zhodnotil," nechtěl se srovnávat s jedním z nejlepších střelců NHL.

Může se stát českým rekordmanem, na turnaji na to má ještě minimálně tři zápasy - se Švýcarskem, Kanadou a čtvrtfinále. Rekord z dob československé reprezentace je nepřekonatelný, protože Vladimír Zábrodský v roce 1947 při prvním zisku zlata nasázel v sedmi duelech 29 branek.

Svůj gól věnoval Kubalík manželce Kláře k dnešním narozeninám. Rodina si jej přímo v hledišti žádala transparentem. "Snažil jsem se, abych jí mohl dát dárek. Myslím, že gól a vítězství to splnilo," prohlásil Kubalík. Transparent s výzvou ho překvapil. "Bylo to jen tady. Ani nevím, kde to sebrali, jestli ve fanzóně. Ale bylo skvělé to vidět."

Byl rád, že rodinní příslušníci do dějiště dorazili. Při jeho minulém vystoupení na šampionátu v roce 2019 také v Rize to kvůli opatřením kvůli koronaviru nešlo. "Je to super. Samozřejmě člověk chce mít u sebe ty nejbližší. Nechce na to být sám. Každý, kdo je tady má, vypustí hokej z hlavy, zajde si na kafé, popovídá si o něčem jiné. Ať to jsou děti, rodiny, manželky, je to fajn. Jsem rád, že jsme jim dneska mohli dát vítězství," podotkl sedmadvacetiletý odchovanec Plzně.

Pochvaloval si postup do čtvrtfinále už po pěti duelech základní skupiny B. "Je to věc, kterou jsme chtěli. Teď nás čekají dva zápasy, které budou velký test a kvůli kterým jsme tady," řekl Kubalík.

Byl spokojený, že si český tým dnešní tříbodový zisk pohlídal bez problémů. "Výsledek 2:0 tomu úplně neodpovídá, ale myslím, že jsme měli ještě šanci na to, abychom dali víc gólů. Jeli jsme dva sami na bránu, ale nepadlo to. Kromě druhé třetiny, kdy jsme jim nabídli přesilovky, to bylo dobré," připomněl Kubalík jedenáct minut v oslabení v prostřední části.

"Samozřejmě druhá třetina nás stála spoustu sil, valilo se to na nás, měli jsme spoustu vyloučených. To je něco, čím nechceme soupeře dostat na koně. Na druhou stranu naši kluci to zvládli fantasticky v oslabení a co prošlo, to chytil Karel (Vejmelka). Spoustu střel jsme zblokovali. Za mě super," dodal Kubalík.