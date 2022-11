Tecl věří, že vyřazení ve skupině Konferenční ligy bude pro Slavii velké poučení

Praha - Útočník Stanislav Tecl věří, že nečekané vyřazení ve skupině Evropské konferenční ligy bude pro fotbalisty Slavie velkou zkušeností a ponaučením do budoucna. Pražané podle něj o postup přišli především ve dvou zápasech s Kluží, s níž nezískali ani bod. V konečné tabulce červenobílí, kteří na závěr remizovali doma se Sivassporem 1:1, obsadili třetí místo.

Slavia vstupovala do skupiny jako jasný favorit, ale v tabulce se před ni dokázaly dostat Sivasspor a Kluž. Pražané pod sebou nechali jen Ballkani. "Možná poprvé jsme šli do Evropy jako favorit a bylo na nás, abychom v zápasech určovali tempo. Ze začátku nám to vůbec nevycházelo. Myslím, že v posledních zápasech už to bylo lepší, ale něco nám chybělo. Možná i kus toho sportovního štěstí. Je to pro nás zkušenost a velké ponaučení do další sezony," řekl Tecl novinářům.

"Máme hodně mladý tým. Abychom se mohli posouvat dál, musíme si podobnými zkušenostmi projít. Kluci, kterým je 20 let a v Evropě nastoupili poprvé, hráli skvěle. Určitě je na čem stavět. Dnes to nebyl vůbec špatný výkon, ale bohužel to nestačilo. Zpátky už to nevezmeme, ale musíme se z našich chyb ponaučit," poznamenal dvaatřicetiletý útočník.

Jeho tým po dvou kolech vedl skupinu, ale poté utrpěl porážky s Kluží 0:1 doma a 0:2 venku. Následně sice Pražané zvítězili na hřišti Ballkani, ale k postupu by jim už nestačilo ani dnešní vítězství, neboť Kluž v souběžném duelu vyhrála.

"Věděli jsme, jaká je situace. Museli jsme si uhrát svoje a doufat. Nejvíc mě mrzí, že jsme to neuhráli kvůli fanouškům, kteří byli naprosto fantastičtí. O zápase v Kluži jsme během utkání neměli zprávy. O výsledku jsme se dozvěděli až po zápase. Nemělo cenu to řešit, výsledek v Kluži jsme nemohli ovlivnit," uvedl Tecl.

"Těch příčin, proč jsme nepostoupili, je několik. Ale ty dvě nejdůležitější budou asi dva nezvládnuté zápasy s Kluží, ve kterých jsme vůbec nebodovali. Ačkoliv jsme v těchto utkáních nebyli horším týmem, výsledkově jsme je nezvládli. Naším klíčovým problémem byla produktivita. I dnes jsme měli spoustu možností, jeden gól je ale málo," řekl Tecl.

Na hřiště přišel po přestávce coby střídající hráč a v 73. minutě měl obrovskou šanci na otočení stavu, netrefil ale odkrytou branku. "Zbytečně jsem to přeběhl. Mohl jsem si počkat a dát míč do prázdné brány," podotkl Tecl.

Po zápase k mužstvu v kabině promluvil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. "Tým povzbudil a vytyčili jsme si nové cíle do sezony. Zbytek si necháme pro sebe," uvedl Tecl. "Musíme tvrdě pracovat, abychom zvládli poslední zápasy před zimní pauzou, nic jiného nejde dělat. Teď máme dva cíle - dohnat (v lize) Plzeň a vyhrát domácí pohár," dodal útočník aktuálně druhého týmu ligové tabulky.