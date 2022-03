Technologie jako profese, design coby hobby

Jde o příběh nedozírné, divukrásné pouště v podobě dun a ropy, symbolizované lapidárně řešeným pouzdrem a jemnou grafikou minimalistického číselníku. Autor dosáhl elegantního vyjádření přírodního bohatství Spojených arabských emirátů, které se neokouká.

Těmito slovy ocenil výkonný ředitel společnosti BOHEMATIC Josef Zajíček vítězný návrh soutěže, který vypsala originální česká manufaktura se sídlem v Novém Městě nad Metují v souvislosti se Všeobecnou světovou výstavou EXPO v Dubaji. Šlo o limitovanou edici dvou kusů hodinek. Výhercem se stal Michal Karafiát, konstruktér technologií ve sklářské a nábytkářské firmě Brokis.

“Našel jsem si na Instagramu, že BOHEMATIC vypsal zadání na nové hodiny včetně výletu do Dubaje, což mě zaujalo. Tak jsem si řekl, že to zkusím – ostatně hodinky byly vždy můj sen,” vypráví usměvavý mladý muž v centru velkoměsta před impozantní stavbou zbrusu nového Muzea budoucnosti.

Na podmínky soutěže si prý přesně nevzpomíná, nicméně nepřišly mu nijak složité. Obdobně ucházející se mu jevil termín, dokdy musel svou vizi předložit: šlo o padesát dní, stanovených s odkazem na 50 let trvání Spojených arabských emirátů.

Karafiátovi, který má design jako hobby a věnuje se mu ve volných večerech, navíc nahrála náhoda. “Manželka musela strávit nějaký čas v nemocnici, a mně se paradoxně naskytl čas, abych se mohl hodinkám věnovat naplno,” vzpomíná vítěz.

Ještě než se pustil to tvorby, udělal si rešerši, co je Dubaj, jak vznikla a co je pro ni typické. “Vyšlo mi z toho, že jde o aglomeraci postavenou na písku a dunách, takže jsem se to nějak pokusil promítnout do skic. Doplnil jsem šrafování, které mám rád, dává výslednému tvaru hloubku,” popisuje tvůrce.

Výsledkem je minimalistický číselník s jemnou grafikou. Pro finální výrobu zvolil BOHEMATIC x-vrstvý plech, růžové a žluté zlato a použil vlastní technologie laserování číselníku a galvanického pokovování. Produkt, jenž dostal název BOHEMATIC GRAPHIC SUTNAR DUNES, opatřil výrobce lapidárně řešeným pouzdrem. Zhotoven byl zatím jediný prototyp, Michal Karafiát ho měl během rozhovoru na ruce. “Doufám, že se vyrobí i další kus a že hodinky půjdou i do dobročinné aukce,” přeje si návrhář.

Dojem, který v něm zanechala Dubaj, stejně jako odložené EXPO 2020, líčí jako příznivý. “Je tu to pěkné… Všechno nové, krásné, architektonicky čisté. I když na můj vkus až trochu moc monstrózní, takové obří,” připouští Michal Karafiát.