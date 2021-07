Technicky máme navrch, nesmíme faulovat kolem vápna, radí Novák

Praha - Podle obránce Filipa Nováka, který dva a půl roku působil v Midtjyllandu, by se čeští fotbalisté měli v sobotním čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku hlavně vyvarovat faulů kolem vlastního vápna. Jednatřicetiletý stoper Fenerbahce Istanbul předpokládá, že národní tým bude mít nad Seveřany navrch po technické stránce a zvítězí 1:0. Před zápasem v Baku se s několika známými z Dánska hecoval. Stále ho mrzí, že sám kvůli zranění nohy o Euro přišel. Český celek aspoň vyrazil osobně podpořit do Budapešti při nedělním vítězném osmifinále nad Nizozemskem.

"Viděl jsem všechny zápasy Dánska, nečeká nás nic lehkého. Na druhou stranu je to z mého pohledu soupeř, který se dá porazit. Musíme se jim vyrovnat v agresivitě, budou hrát na hraně rizika. Ten zápas bude jednoznačně co do fyzické konfrontace bolet, ale po technické stránce budeme mít navrch a je potřeba byt efektivní," řekl Novák v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

"Dánsko je poctivý a agresivně hrající tým, který hodně a úspěšně využívá standardní situace. Ideálně by se tak Češi měli vyvarovat faulů v okolí pokutového území. Přál bych si naše vítězství a zároveň klukům opravdu věřím. Tipuji tak vítězství Česka 1:0, střelcem bude Tomáš Souček," doplnil Novák.

V Midtjyllandu, který vloni v závěrečném předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii, působil od srpna 2015 do ledna 2018. "Teď před vzájemným zápasem mi pár lidí volalo a psalo. Mám rád hecování, takže doufám, že to úspěšně zvládneme. Co se týče fanoušků, atmosféra v Dánsku byla vždy výborná, rád na to vzpomínám. Ted se bohužel hraje v Baku, tak jsem zvědavý kolik českých a dánských fanoušků si najde cestu na stadion," připomněl Novák, že se utkání hraje až v Ázerbájdžánu, kam se složitě cestuje. Po návratu do Čech se navíc musí kvůli koronavirovým nařízením do povinné izolace.

Dány během šampionátu ještě více stmelil kolaps záložníka Christina Eriksena, kterého museli lékaři při prvním utkání proti Finsku oživovat defibrilátorem. "Nemyslím si, že by to pro ně měla být v téhle fázi turnaje nějaká extra motivace navíc. Chtějí jednoduše vyhrát, Christianova situace spíše nakopla celý národ. Horší by tak bylo, kdyby Dánsko hrálo doma v Kodani. Je to hodně znát, když tým hraje před vlastními fanoušky. Ti dánští navíc umí být hluční a vášniví," upozornil Novák.

Pořád ho hodně mrzí, že kvůli zranění nohy přišel o Euro. "Samozřejmě. Ale upřednostnil jsem zdraví a nutnost dát se dohromady před nastávající sezonou. Půlku minulé sezony jsem měl každý den bolesti a už jsem jen odpočítával konec sezony. Trenér (reprezentace) Šilhavý mi před samotnou nominací volal, ale říkal jsem mu, že to nyní jednoduše nepůjde," uvedl Novák.

"Stále nejsem stoprocentně v pořádku, ale je to naštěstí výrazně lepší než před několika týdny. Chtěl bych tímto zároveň poděkovat profesoru Kolářovi. Hned po sezoně jsem ho navštívil a přes celou dovolenou jsem k němu dojížděl na rehabilitace," doplnil Novák.

Za reprezentací se osobně vypravil do Budapešti na nedělní osmifinále proti Nizozemsku (2:0). "Bylo to super. Ocitnul jsem v kotli fanoušků a moc jsem si to užil," řekl bývalý hráč Zlína či Jablonce.

S českým týmem je ve spojení. "Jsem v kontaktu s některými hráči, komunikujeme spolu neustále i během sezony. O to více samozřejmě celému týmu přeji další úspěch a doufám, že v sobotu zvládnou zápas s Dánskem. Za kluky jsem moc rád. Před turnajem jsem viděl také spousty negativních reakcí a pesimistických předpovědí, tak snad jich nyní bude o něco méně," dodal Novák, který za reprezentaci odehrál 25 zápasů a dal jeden gól.