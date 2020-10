Tchajwanská prezidentka na Foru 2000 vyzdvihla vztahy s Českem - video

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se setkal 3. září 2020 v Tchaj-peji s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a převzal z jejích rukou vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds), které bylo in memoriam uděleno jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi. ČTK/Krumphanzl Michal