Tatra Trucks a Excalibur Army získaly významné exportní zakázky

Na letošních Dnech NATO měli návštěvníci možnost vidět řadu exponátů z výrobního portfolia firem holdingu Czechoslovak Group i s ním spojené automobilky Tatra Trucks. S některými z nich dosáhly tyto společnosti v tomto roce dosáhly významných exportních úspěchů.

Každoročně patří k největším vystavovatelům na Dnech NATO firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, jež jsou zároveň i speciálními partnery Dnů NATO. Mezi vystavovateli nechyběla ani šternberská společnost Excalibur Army, která se specializuje na vývoj, výrobu a modernizace těžké pozemní techniky. Většina její produkce putuje na export, firma v minulosti například dodala pozemní bojovou techniku do Indonésie. Právě v této zemi získal podnik v nedávné době i další významný kontrakt.

Excalibur Army má v teritoriu jihovýchodní Asie na svém kontě několik úspěšných projektů. Aktuálně je v chodu kontrakt na speciální mostní vozidla pro indonéské ozbrojené síly v hodnotě jednotek miliard korun. Dodávky jsou rozvrženy na tři roky, první várku vozidel si zákazník převzal v polovině tohoto roku. Konkrétně jde o mostní samohybné systémy M3 a podpůrná i logistická vozidla v řádu desítek kusů. Jde o jeden z největších záměrů, které Excalibur Army v Indonésii uskutečnila.

Už dříve dodala firma do Indonésie třeba raketometné systémy RM-70 Vampire společně se speciálními podpůrnými a velitelskými vozidly. Ty byly vyrobeny a vybaveny ve spolupráci s dalšími českými a slovenskými podniky. Šternberská společnost nadále dováží do Indonésie raketovou techniku, náhradní díly pro pozemní vozidla a zabezpečuje i servisní služby pro indonéskou armádu a námořní pěchotu.

Na nejnovějším kontraktu speciálních mostních a ženijních vozidel Excalibur Army spolupracuje se strategickým partnerem, společností General Dynamics European Land Systems (GDELS). Tato spolupráce vzešla z dlouhodobých vazeb obou firem, díky kterým mohla Excalibur Army indonéskému zákazníkovi přinést produkt, který zaplnil mezeru na tamním trhu. Vedle toho šternberský podnik v regionu jihovýchodní Asie nabízí i další bojovou a ženijní techniku ze svého portfolia i od partnerských společností z holdingu CSG, jako je například Tatra Defence Vehicle. Jde o obrněná vozidla Pandur II 8x8, Patriot 4x4 a mostní automobily AM-50 EX a AM-70 EX na podvozcích Tatra. Automobily AM-50 EX už mají zákazníky, v případě novinky AM-70 EX se vedou pokročilá jednání s prvními zájemci.

Úspěšná je i kopřivnická Tatra Trucks. Letos získala několik velmi významných zakázek doma, stejně jako v zahraničí. V polovině srpna podepsalo Ministerstvo obrany ČR podepsalo zakázku na 71 nákladních vozidel Tatra za více než půl miliardy korun, které mají být dodány v příštích dvou letech. Jde o 37 těžkých automobilů modelové řady Tatra Force a 34 středních vozů modelové řady Tatra Tactic. Dalších 30 vozidel Tatra Force může armáda podle potřeby obdržet v období 2022 až 2024.

Tatra Trucks rovněž pracuje na dalších významných projektech pro Armádu České republiky a uživatele z řad ozbrojených složek v zahraničí. Na květnovém veletrhu IDET 2019 zástupci Ministerstva obrany ČR a Tatra Trucks podepsali smlouvu na 31 vojenských těžkých terénních nákladních vozidel Tatra Force pro přepravu kontejnerů v hodnotě přibližně 500 milionů korun. V červnu tohoto roku potvrdilo Ministerstvo obrany objednávku na 62 obrněných vozidel TITUS na podvozku Tatra, na jejichž výrobě se bude podílet Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle a také firmy Retia a Eldis spadající do struktury holdingu Czechoslovak Group.

Velkou zakázku plní kopřivnická společnost pro jordánského zákazníka. Na základě podepsaných objednávek Tatra Trucks postupně dodá 328 podvozků obchodní řady Tatra Force v provedení 4x4 v hodnotě přes jednu miliardu korun s tím, že množství objednaných vozů se může ještě navýšit. Dalším významným trhem, kde Tatra Trucks se svými vojenskými vozidly nejnověji uspěla, je Turecko. Letošní zakázka na 29 podvozků Tatra Force 8x8 je první vlaštovkou, o dalším rozšíření zakázky se jedná. Česká automobilka se účastní dalších tendrů pro tamní armádu, jde především o logistická vozidla, tahače návěsů, vyprošťovací vozidla a nosiče speciálních nástaveb.

Tatra Trucks letos navázala na loňské dodávky podvozků pro vojenské aplikace do Brazílie, která patří několik let k tradičním odběratelům. Letos česká společnost získala zakázku na 56 kompletních podvozků ve variantách 4x4 a 6x6. To znamená navýšení o více než dvojnásobek oproti minulému roku. Pro Brazílii jsou určena i tři speciální vozidla modelové řady Tatra Terra s podvozkem v konfiguraci náprav 8x8, jež budou sloužit jako nosiče pontonových mostních souprav.

English Summary

Tatra Trucks and Excalibur Army both win major export contracts

This year, companies within the Czechoslovak Group umbrella organisation, which is among the largest exhibitors at the Dny NATO (NATO Days) event, managed to enthral customers not just within the domestic market but also abroad. For example, Šternberk-based firm Excalibur Army, which specialises in the development, manufacture and modernisation of heavy ground-based hardware, secured a CZK 1bn deal to provide special bridge vehicles for the Indonesian military. The supply deal will span across three years, with the first delivery made earlier this year. Specifically, the deal concerns M3-type amphibious bridging vehicles as well as dozens of support and logistics vehicles. The deal represents one of Excalibur Army’s largest in terms of Indonesia.

The Kopřivnice-based Tatra Trucks has also been enjoying success, securing a supply deal in Jordan. The more-than CZK 1bn deal involves the gradual provision of 328 Tatra Force 4x4 chassis – with the possibility of yet more orders in the future. Turkey represents another significant market where Tatra Truck has found success. This year, the company is providing 29 Tatra Force 8x8 chassis – with talks already underway to expand this number.

Tatra Trucks current orders serve as a continuation of past successes – for example, last year the firm provided military-use chassis to long-term regular customer Brazil. This year, the Czech firm secured a deal with the country to provide 56 complete 4x4 and 6x6 chassis. That represents a more than doubling of past orders compared with the previous year. Also shipping to Brazil are three special Tatra Terra vehicles featuring an 8x8 chassis, which will serve as carriers for pontoon bridge systems.