Tata Bojs pokřtí svoji novou nahrávku během on-line koncertu

Praha - Skupina Tata Bojs pokřtí svoji novou nahrávku Jedna nula během on-line koncertu, který se uskuteční 21. února v pražském Airship Online Studiu DOX+. Křest s názvem Jedna nula OnLive by měl být náhradou za přesunutý březnový koncert v O2 Universum, který měl zakončit celé turné a měl být pražským křtem albové novinky. ČTK o tom za kapelu informoval Petr Novák.

První "OnLive" koncert Tata Boj uspořádali v květnu loňského roku z Divadla v Celetné. Šlo o akustické vystoupené specifické tím, že kapela mohla díky streamu živě komunikovat s posluchači.

"Reakce fanoušků na desku Jedna nula nás mile překvapily a v podstatě to byli oni, kdo nás přiměl k rozhodnutí udělat druhý živý stream v téhle divné pandemické době, když se dožadovali živého provedení písniček. Tentokrát ale chystáme náš klasický "velký rokenrol" s hosty a speciálně upravenou scénou v sále DOX+," uvedl frontman Tata Bojs Milan Cais. "Tento koncert nebude mít na rozdíl od Celetné benefiční přesah. I když vlastně, jak se to vezme... Mohla by to být benefice za záchranu zachování Tata Bojs," dodal.

Křest novinky Jedna nula se odehraje v režii Ondřeje Urbance, který s Tata Bojs už několikrát na záznamech živých koncertů spolupracoval. Kapela slibuje takřka filmový zážitek v přímém přenosu, zvuk bude pod taktovkou Dušana Neuwertha, světelný design od Filipa Bruthanse a originální projekce k novým písním VJe Clada. Více informací je na stránkách Tata Bojs.

Na nové desce, která vyšla loni v listopadu, pracují Tata Bojs s konceptem jedniček a nul. Název Jedna nula se promítl také do obalu, na němž jsou členové kapely za použití moderních digitálních technologií a pomocí scanneru převedeni na "jedničky a nuly". Vizuální ztvárnění alba vychází z tématu písničky Vlastní brácha, která je o genetickém inženýrství a částečně o samotě.

Tata Bojs na konci 80. let začínali jako školáci z Hanspaulky. Získali devětkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B. Skupina v posledních letech vydávala svá starší alba Futuretro, Nanoalbum a Biorytmy na vinylu. Hudební tvorba Tata Bojs je úzce propojená s dalšími uměleckými žánry: výtvarným, literárním, filmovým i s baletem.