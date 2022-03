TASS: Další kolo rusko-ukrajinských jednání by se mělo konat ve středu

Kyjev/Moskva - Další kolo rusko-ukrajinských rozhovorů by se mělo konat ve středu 2. března, píše ruská agentura TASS s odvoláním na svůj zdroj z ruské strany. Ukrajina termín zatím nepotvrdila.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes podle agentury Interfax-Ukrajina řekl, že Kyjev je připraven s Moskvou jednat a hledat řešení současného konfliktu, ale nebude plnit ruská ultimáta. Vyjednávači bojujících stran poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajině jednali v pondělí na bělorusko-ukrajinské hranici, rozhovory nepřinesly žádné zjevné výsledky, strany se ale dohodly na dalším jednání v následujících dnech.

"Jak se původně dohodli, schůzka by se měla uskutečnit zítra (ve středu 2. března)," cituje TASS svůj zdroj.

Šéf ukrajinské diplomacie Kuleba dnes novinářům na virtuální tiskové konferenci řekl, že Kyjev se o svém postoji teprve rozhodne. "Nyní analyzujeme to, co se stalo včera (v pondělí), sdělené postoje... Rozhodneme se o svém postoji a pak se v případě potřeby připravíme na nové jednání. Věříme, že by k němu mělo dojít, protože Ukrajina věří v diplomacii a jsme připraveni na diplomatické řešení tohoto konfliktu," řekl ukrajinský ministr zahraničí podle agentury Interfax-Ukrajina.

Kuleba zároveň zdůraznil, že ukrajinská delegace nevyrazí na jednání, pokud Rusko hodlá pouze hlásat svá ultimáta, píše Interfax-Ukrajina. "Budeme jednat a hledat řešení. Ale nebudeme plnit ruská ultimáta a rozmary," dodal.

Ruská a ukrajinská delegace v pondělí jednala na ukrajinsko-běloruských hranicích. Oba týmy se pak dohodly na dalším kole rozhovorů a zamířily do svých metropolí ke konzultacím, sdělil jeden z ukrajinských zástupců Mychajlo Podoljak. Vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij prohlásil, že příští schůzka bude na polsko-běloruské hranici.

Představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak jednání označil za "těžká", ačkoliv se podle něj obešla bez "závazných ultimát" z ruské strany. "Ruská strana bohužel stále krajně neobjektivně nahlíží na destruktivní procesy, které započala," napsal po jednání na twitteru. Předseda zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij řekl, že obě strany "našly řadu důležitých bodů, ve kterých by bylo možné dosáhnout pokroku."