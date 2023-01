Taschlerovi jsou na ME pátí po rytmickém tanci, mistrem Evropy je Siao Him Fa

Espoo (Finsko) - Čeští krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou na mistrovství Evropy v Espoo pátí po rytmickém tanci. Po životním výkonu se známkou 76,91 bodu zařadili do vyrovnané skupiny párů na třetím až šestém místě. Od bronzu je dělí jen 65 setin bodu. Vedou Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri. Mistrem Evropy v krasobruslení je Francouz Adam Siao Him Fa. V jednadvaceti letech získal první velkou medaili.

Taschlerovi v rytmickém tanci potvrdili, že jsou aktuálně největšími nadějemi českého krasobruslení. Rytmický tanec předvedli ve velkém nasazení bez technických chyb a osobní rekord z úvodu této sezony si vylepšili o bod a půl. Ve srovnání s minulým evropským šampionátem, kde skončili jedenáctí, byli o více než sedm bodů lepší. "Jelo se nám skvěle, možná jsme moc chtěli, takže na konci už to bylo tak trochu na hraně," uvedl Taschler v tiskové zprávě svazu.

Čeští reprezentanti byli jednoznačně nejlepším párem předposlední rozjížďky a dostali do varu i publikum. "Diváci byli skvělí, já jsem nejvíc slyšela naši maminku," podotkla s úsměvem Tachlerová. "Vždycky je to pro bruslaře super, když diváci začnou tleskat do rytmu, pak to chceme ještě víc rozjet," doplnil ji její bratr.

Ze čtveřice párů na třetím až šestém místě, která se vešla do 1,07 bodu, získali čeští sourozenci nejvíce bodů za techniku. Kvůli o něco nižší druhé sadě známek ale zatím těsně prohrávají s domácími Finy Juulií Turkkilaovou a Matthiasem Versluisem, kteří drží průběžnou třetí pozici. O boji o medaile před sobotními volnými jízdami Taschlerovi nepřemýšlejí. "Chceme dostat ten skvělý pocit do diváků i rozhodčích a uvidíme, na co to bude stačit," řekla Taschlerová.

První dva páry skupině pronásledovatelů výrazně odskočily. Zkušení Italové Guignardová a Fabbri, kteří se loni i za účasti ruských krasobruslařů protlačili na ME ke bronzu, získali za rytmický tanec 85,53 bodu. Vybudovali si náskok 1,41 bodu před Brity Lilah Fearovou a Lewisem Gibsonem, kteří útočí na první velkou medaili. Dosud byla jejich maximem pátá místa na ME 2020 a 2022.

Volné tance začnou v sobotu v 17:30 SEČ, bude to poslední soutěž tohoto evropského šampionátu. Taschlerovi nastoupí jako první v závěrečné rozjížďce krátce po 20. hodině tuzemského času.

Mistrem Evropy v krasobruslení je Francouz Siao Him Fa

Mistrem Evropy v krasobruslení je Francouz Adam Siao Him Fa. V jednadvaceti letech získal první velkou medaili. Zvítězil díky náskoku z krátkého programu, protože nejlepší volnou jízdu večera v Espoo předvedl stříbrný Ital Matteo Rizzo. Bronz získal překvapivě Švýcar Lukas Britschgi.

Siao Him Fa, který na evropském šampionátu startoval po třech letech, vyhrál krátký program o více než deset bodů. I když poprvé v životě útočil na medaili z mistrovství Evropy, náročnou situaci ustál a s výjimkou pádu při druhém čtverném toeloopu předvedl solidní volnou jízdu. Sice dostal o více než dva body horší hodnocení než Rizzo, ale díky součtu 267,77 bodu ho předčil bezmála o osm bodů a s přehledem získal pro Francii první mužský titul od úspěchu Florenta Amodia v roce 2011.

"Ještě mi to nedochází. Během jízdy jsem věděl, že ještě nemám vyhráno, byly tam chyby, ale bojoval jsem do konce. Bojoval jsem o všechno, každý prvek se počítá," řekl nový šampion. Na ME bylo jeho maximem jedenácté místo z roku 2020, ale po osmé příčce na loňském MS a podzimní výhře v závodě Grand Prix ve Francii patřil k širšímu okruhu favoritů.

K těm se řadil také bronzový medailista z evropského šampionátu v roce 2019 Rizzo. Ten sice na úvod volné jízdy lehce zaváhal při čtverném toeloopu, ale vzápětí čistě skočil obtížný čtverný rittberger a rozjel se k velkému výkonu. Když v samém závěru programu zvládl druhý trojitý axel, okamžitě se rozzářil nadšením a závěrečnou krokovou pasáž odjel se širokým úsměvem na tváři. Za volnou jízdu získal své sezonní maximum 173,46 bodu a postaral se o třetí italskou medaili na tomto ME. Zastoupil obhájce stříbra Daniela Grassla, který se po dalším nevýrazném výkonu posunul jen o dvě příčky na šesté místo.

Zatímco Siao Him Fa a Rizzo při absenci ruských krasobruslařů patřili k adeptům na medaile, s Britschgim se před šampionátem nepočítalo. Čtyřiadvacetiletý Švýcar, jenž se před čtyřmi lety při debutu na ME vůbec nedostal do volných jízd a loni byl jedenáctý, ale předvedl skvělý výkon a poskočil z pátého místa až na stupně vítězů.

Naplno přitom mohl trénovat až od Vánoc, protože kvůli zlomenině klíční kosti nebyl zhruba měsíc na ledě. "Takový program s pouhými čtyřmi týdny tréninku. Na konci jsem umíral, nezbyla mi žádná energie, ale o to je to hezčí, že jsem to dokázal," radoval se.

Odsunul za sebe obhájce bronzu Denisse Vasiljevse z Lotyšska a zkušenějšího z dvojice Francouzů Kevina Aymoze. Ten se po nepříliš vydařeném úvodu, kdy zaváhal u čtverného toeloopu a trojitého axelu, rozskákal, ale na vysněnou medaili mu to nestačilo. Ještě před volnou jízdou svého reprezentačního kolegy se v zákulisí usedavě rozplakal, protože si uvědomil, že z toho bude pravděpodobně čtvrté místo stejně jako v roce 2019. Tentokrát ho od cenného kovu dělilo více než sedm bodů.

Čeští krasobruslaři Petr Kotlařík a Georgii Reshtenko ve volných jízdách nestartovali, protože do nich z 25. a 26. místa v krátkém programu nepostoupili.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Espoo (Finsko): Muži - konečné pořadí: 1. Siao Him Fa (Fr.) 267,77, 2. Rizzo (It.) 259,92, 3. Britschgi (Švýc.) 248,01, 4. Aymoz (Fr.) 240,92, 5. Vasiljevs (Lot.) 236,35, 6. Grassl (It.) 230,83, ...25. Kotlařík, 26. Reshtenko (oba ČR) - nepostoupili do volných jízd. Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Guignardová, Fabbri (It.) 85,53 b., 2. Fearová, Gibson (Brit.) 84,12, 3.Turkkilaová, Versluis (Fin.) 77,56, 4. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 77,33, 5. Taschlerová, Taschler (ČR) 76,91, 6. Loparevová, Brissaud (Fr.) 76,49.