Praha - Vystoupením jednoho z nejvýznamnějších světových tanečníků Michaila Baryšnikova ve Stavovském divadle skončí dnes večer v Praze druhý ročník festivalu Pražské křižovatky. Inscenace Brodskij/Baryšnikov je jeho sólové vystoupení založené na básních nositele Nobelovy ceny Josifa Brodského. Pořadatelé festivalu slibují emocionální cestu do básníkových hlubokých, složitých textů, které zazní v Brodského mateřštině - ruštině.

Festival Pražské křižovatky je věnován politickému a divadelnímu odkazu Václava Havla. Pořádá ho Národní divadlo a snaží se v jeho programu prezentovat jak zahraniční progresivní činohru, tak i další mezižánrové projekty. Součástí jsou debaty s tvůrci, přednášky a diskuse.

Projekt pracující s Brodského texty uvádí Nové divadlo v Rize, autorem prvotního nápadu a režisérem inscenace je lotyšský tvůrce a umělecký šéf divadla Alvis Hermanis. Baryšnikov recituje strhující, výmluvné verše svého životního přítele a svou křehkou fyzickou přítomností diváky přenáší do Hermanisovy pietní vize Brodského vnitřního světa.

Sedmdesátiletý Baryšnikov je považován za jednoho z nejvýznamnějších tanečníků své doby. Hvězdnou kariéru započal v tehdejším Leningradě; v roce 1974 odešel na Západ - usadil se v New Yorku, kde se stal hlavním tanečníkem v American Ballet Theatre (ABT). O čtyři roky později přešel do New York City Ballet, kde pracoval s Georgem Balanchinem a Jeromem Robbinsem. O další rok později se stal uměleckým ředitelem ABT, kde během následující dekády vychoval novou generaci tanečníků a choreografů.