Tanečníci Taschlerovi útočí na ME krasobruslařů na první desítku

Tallinn - Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi útočí na krasobruslařském mistrovství Evropy v Tallinnu na umístění v elitní desítce. Po dnešním rytmickém tanci jsou jedenáctí se ztrátou 0,75 bodu na deváté Poláky Natalii Kaliszekovou a Maksima Spodyrieva. Vedení se ujali obhájci titulu a úřadující mistři světa Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov z Ruska.

Českému sourozeneckému páru se energický tanec na hudbu popové hvězdy Madonny vydařil. "Sice nám trošičku utekl blues ve velkých pointech, ale jinak všechny levely byly na místě. Moc jsme si to užili, jsem moc spokojená," radovala se Taschlerová. Její bratr přikyvoval. "Mně se jelo fakt moc dobře, svěže, svobodně," dodal.

Taschlerovi získali 69,72 bodu a oproti devatenáctému místu na posledním evropském šampionátu si zatím výrazně polepšili. Tehdy měli za krátký tanec známku o více než sedm bodů nižší. Ve srovnání s loňským mistrovstvím světa si v této části soutěže připsali pět a tři čtvrtě bodu.

Před volnou jízdou se nechtějí stresovat úvahami o možném umístění. "Půjdeme do toho asi stejně jako teď do Madonny. Chceme si to užít, ukázat charakter toho tanga. Kdybychom byli v top desítce, byl by to asi jeden z našich dalších splněných snů, ale nejdeme do volné jízdy s tímto cílem jako hlavním, to vůbec ne," přiblížila Taschlerová.

Boj o titul se při absenci čtyřnásobných mistrů světa Gabrielly Papadakisové a Guillamea Cizerona podle očekávání odehrává v ruské režii. Ze zdravotních problémů, kvůli nimž museli odstoupit v průběhu ruského šampionátu, se dali dohromady Sinicinová a Kacalapov. Za bezchybný rytmický tanec dostali známku 87,89 bodu, která je jejich nejvyšší v sezoně.

Jejich krajané Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin si vylepšili osobní rekord na 86,45 bodu a před sobotními volnými tanci ztrácejí 1,44 bodu. Útočí tak minimálně na vyrovnání svého maxima na ME, kterým je stříbro z roku 2019.

Na rozdíl od ostatních kategorií jsou v tancích na ledě nereálné kompletně ruské stupně vítězů. Průběžnou třetí příčku drží Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri. Třetí ruský pár Diana Davisová, Gleb Smolkin je po rytmickém tanci osmý.

Volné tance začnou v sobotu ve 12:35 SEČ.

Výsledky mistrovství Evropy v krasobruslení

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Sinicinová, Kacalapov 87,89 b., 2. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 86,45, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 83,35, 4. Fearová, Gibson (Brit.) 79,97, 5. Smartová, Díaz 77,99, 6. Hurtadová, Khaliavin (všichni Šp.) 75,83, ...11.Taschlerová, Taschler (ČR) 69,72.

17:00 muži - volná jízda.