Tampa vyrovnala sérii s Rangers, Palát s Ruttou řídili výhru pěti body

New York - Ondřej Palát a Jan Rutta výrazně pomohli hokejistům Tampy Bay k výhře 4:1 nad newyorskými Rangers a k vyrovnání finálové série Východní konference NHL na 2:2. Útočník Palát zaznamenal gól a dvě asistence, obránce Rutta přidal dvě nahrávky. Série se po dvou zápasech na Floridě přesune zpět do New Yorku, kde Rangers vyhráli první dva duely.

Lightning v domácí Amalie Areně vyhráli šestý zápas za sebou a vyrovnali klubový rekord, který stanovili při loňském tažení za Stanley Cupem. K postupu do třetího finále za sebou jim ale samotná domácí neporazitelnost stačit nebude, kvůli horšímu postavení v základní části musí alespoň jednou zvítězit v New Yorku.

"Čeká nás klíčová fáze celé série, ve které musíme najít způsob, jak vyhrát na jejich ledě. Bude to výzva, ale vzhledem k našim zlepšeným výkonům věřím tomu, že to dokážeme. Dvěma výhrami jsme se dostali zpět do hry a ukázali jsme, jakým způsobem je můžeme přehrát. Z našeho zlepšení mám opravdu dobrý pocit," řekl kapitán Tampy Steven Stamkos.

Jeho tým za vyrovnáním série vykročil ve třetí minutě, kdy otevřel skóre útočník Patrick Maroon. Čtyřiatřicetiletý Američan, jenž ve čtvrté formaci Lightning bojuje o čtvrtý Stanley Cup v řadě, vstřelil v aktuálním play off třetí branku.

Ve druhé třetině se do statistik poprvé zapsalo české duo. Ve 34. minutě Rutta našel ve středním pásmu Paláta, ten z otočky vyslal do úniku Nikitu Kučerova a ruský útočník se sám před brankářem Igorem Šesťorkinem nemýlil. V úvodu třetí části si české duo spolupráci zopakovalo a připravilo třetí gól Lightning. Palát se po Ruttově nahrávce vytočil z rohu až do střelecké pozice a jeho povedenou ránu dorazil za Šesťorkina Stamkos.

Rangers vyzráli na Andreje Vasilevského v 57. minutě, kdy na 1:3 snížil Artěmij Panarin. Při závěrečném risku bez brankáře ale ujel obraně Palát a sedmým gólem v play off rozhodl o výhře Lightning. Český útočník dal ve vyřazovacích bojích už 44 branek a v historickém pořadí zaostává o jedinou za druhým nejlepším českým střelcem Patrikem Eliášem. Lídr Jaromír Jágr vládne pořadí se 78 góly.

V letošním play off rodák z Frýdku-Místku Palát nasbíral 13 bodů a společně se Stamkosem se dělí o druhé místo v klubové produktivitě. Rutta zatím zaznamenal tři asistence a vyrovnal svůj rekordní bodový zisk z minulé sezony (2+1).

Filip Chytil, jediný Čech na straně newyorských Rangers, utkání po střetu s Victorem Hedmanem nedohrál. Autor sedmi gólů v aktuálním play off si ze srážky u mantinelu odnesl blíže nespecifikované zranění v horní části těla.

"Každý tým se v play off musí vypořádat se zraněními, věřím, že si s nimi poradíme i my. Je jasné, že nám zranění hráči chybí a chtěli bychom, aby se vrátili zpět do hry, ale není to něco, nad čím bychom nějak přehnaně přemýšleli. Musíme to zvládnout i bez nich," řekl obránce Rangers Jacob Trouba.

Finále Východní konference play off NHL - 4. zápas:

Tampa Bay - New York Rangers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 3. Maroon, 34. Kučerov (Palát, Rutta), 45. Stamkos (Palát, Rutta), 60. Palát - 57. Panarin. Střely na branku: 31:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát, 3. Rutta (všichni Tampa Bay). Stav série 2:2.

