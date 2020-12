Tampa Bay se musí celou základní část NHL obejít bez Kučerova

Tampa (USA) - Hokejisté obhájce Stanleyova poháru Tampy Bay se musejí v celé základní části NHL obejít bez ofenzivního lídra Nikity Kučerova, jehož čeká příští týden operace kyčle. Sedmadvacetiletý ruský útočník byl při cestě Lightning za triumfem se 34 body za sedm branek a 27 asistencí z 25 utkání nejproduktivnějším hráčem play off. Lightning doufají, že Kučerov bude na boje ve Stanleyově poháru zpět na ledě.

"Hodně ho mrzí, že přijde o základní část, ale bude pracovat, co to půjde, aby byl zpátky co nejdříve. Chceme se opět probojovat do play off a dát mu šanci si v sezoně zahrát," řekl generální manažer Tampy Bay Julien BriseBois.

V minulém ročníku si Kučerov v základní části připsal v 68 utkáních 85 bodů za 33 gólů a 52 asistencí. V dlouhodobé části zářil nejvíce v předešlé sezoně, v které získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče se 128 body za 41 branek a 87 přihrávek z 82 utkání.

Získal i Hart Trophy pro nejužitečnější hráče NHL a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA. V play off ale Tampa loni vypadla v 1. kole ve čtyřech zápasech s Columbusem a Kučerov si ve třech vystoupeních připsal jen dvě asistence. Zahrál si tak na mistrovství světa na Slovensku a získal s Ruskem bronz, stejně jako se mu to se sbornou povedlo v roce 2017.

V NHL má Kučerov na kontě 547 bodů za 221 branek a 326 asistencí z 515 utkání. V play off nasbíral v 90 duelech 95 bodů za 36 gólů a 59 přihrávek.

Tampa Bay zahájí kvůli koronavirové krizi odložený a zkrácený ročník, v kterém odehraje v základní části 56 utkání, 13. ledna doma proti Chicagu. Poslední duel hraje 8. května na ledě Floridy. Play off začne o tři dny později a o novém šampionovi se rozhodne nejpozději 9. července.