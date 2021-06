Tampa Bay opět udolala Carolinu a v sérii vede 2:0

New York - Hokejisté Tampy Bay zvítězili ve druhém kole play off NHL na ledě Caroliny stejně jako v úvodním utkání série 2:1 a vedou 2:0 na zápasy. Hvězdou duelu byl opět zvolen Andrej Vasilevskij. Ruský gólman kryl 31 střel a svým výkonem potvrdil úterní nominaci mezi tři finalisty na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře sezony.

První gól padl ve 28. minutě. Alex Killorn nahodil puk od modré čáry a gólman Alex Nedeljkovic, který nepustil v letošním play off Petra Mrázka do branky ani na minutu, přes clonící hráče střelu vůbec neviděl. Zvýšit mohl ve 36. minutě Jan Rutta, jehož pokus z mezikruží zastavilo břevno. Na druhé straně se ještě v prostřední třetině dostal Martin Nečas při přečíslení dva na jednoho před Vasilevského, ale bekhendovou kličkou těsně minul.

Skóre se podruhé měnilo ve 49. minutě. Anthony Cirelli obral o kotouč Bradyho Skjeie a bekhendem zblízka zvýšil. Carolina vstřelila kontaktní gól devadesát sekund před koncem při hře bez brankáře. Snížil Andrej Svečnikov z hranice brankoviště po přihrávce Jordana Staala od zadního mantinelu. Vasilevskij ve zbytku zápasu při dalších závarech už odolal a obhájci Stanleoyva poháru tak vyhráli venku i druhé utkání, byť vyslali jen patnáct střel.

"V prvním zápase jsme si vypracovali více šancí než soupeř a teď jsem cítil, že bylo utkání velmi podobné. O to více jsou obě prohry těžší. Samozřejmě jsou věci, které potřebujeme trochu upravit a zlepšit. Ale dovolit Tampě jen patnáct střel? To je opravdu dobré. Z obou utkání si odnášíme hodně pozitiv, ale stav je bohužel 0:2. Musíme to hodit za hlavu, brát sérii dál zápas po zápasu a uvidíme, kam nás to dostane," řekl kouč Caroliny Rod Brind´Amour.

Vrásky mu přidělalo, že po Ninovi Niederreiterovi přišel o dalšího útočníka. Vincent Trocheck se na konci druhé třetiny srazil se spoluhráčem Warrenem Foegelem a odkulhal do šatny, aniž by zatěžoval pravou nohu. Ještě zkusil ve třetí třetině jedno střídání, než definitivně odstoupil. "Nevypadá to dobře," řekl Brind´Amour. "Nevím, jak vážné to je, ale to, že nemohl pokračovat, nevěstí nic dobrého. Kdyby mohl, hrál by. Je to další výzva, kterou musíme překonat," dodal.

Kouč Caroliny by potřeboval najít i recept na Vasilevského, který v sérii kryl 68 ze 70 střel. "Všichni víme, že je to jeden z nejlepších gólmanů na světě. Potřebujeme se mu nějak dostat pod kůži a střílet na něj víc a víc," řekl Svečnikov. "Jejich hráči kontrolují dorážky. Pokud bychom chodili ve větším počtu do branky, ztížili bychom jim to, přibylo by závarů," nastínil řešení kapitán Staal.

Tampa Bay stejně jako v prvním kole s Floridou vyhrála venku úvodní dvě utkání série, i tehdy zlomila na svou stranu vyrovnané zápasy. "Máme partu, která si věří a ví, co je potřeba udělat, aby tyto těsné zápasy dotáhla. Myslím si, že se to odvíjí i celkové mentality hráčů, pro které je tým na prvním místě. Obětují se pro něj, dodržují systém a jsou za to odměněni," vysvětlil kouč Tampy Bay Jon Cooper.

Jeho svěřencům stačily k výhře pokaždé dva góly. "Nedá se čekat, že teď bude padat spousta branek po krásných přihrávkách a kombinacích. S tím, jak oba týmy brání, nemáme moc místa, navíc gólmani chytají skvěle. I formace na oslabení měly dnes navrch nad těmi přesilovkovými," doplnil kapitán a útočník Lightning Steven Stamkos.

Výsledek play off NHL

Centrální divize - 2. zápas:

Carolina - Tampa Bay 1:2 (stav série: 0:2)