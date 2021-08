Tálibán vyhlásil konec bojů, letiště v Kábulu obnovilo provoz

PKábul/Washington/Brusel - Boje v Afghánistánu skončily, uvedl mluvčí radikálního islamistického hnutí Tálibán, které v neděli obsadilo metropoli Kábul. Na mezinárodním letišti Hamída Karzáího panují kvůli překotnému vývoji a evakuacím zmatky, o život tam přišlo nejméně pět lidí a provoz byl několik hodin zcela přerušen. Situace komplikuje snahy cizích zemí o evakuaci jejich občanů a spolupracovníků. RB OSN vyzvala k ukončení násilností a ustavení nové jednotné vlády, která by zastupovala všechny obyvatele Afghánistánu. Prezident USA Joe Biden dnes prohlásil, že Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat.

V reakci na rychlý postup Tálibánu, který po odchodu západních vojsk získal v posledních dnech pod kontrolu prakticky celou zemi, zahájila evakuace i Česká republika. V pražských Kbelích dnes přistálo první české vojenské letadlo, které z Afghánistánu dopravilo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. V Kábulu dál čekají tlumočníci spolupracující s českou armádou a také velvyslanec Jiří Baloun, který se podílí na evakuaci.

Další evakuační letadlo z Prahy odstartovalo dnes po 11:00 a o necelé čtyři hodiny později dorazilo do Baku. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara čeká na povolení přistát v Kábulu. Připravená jsou i další vojenská letadla.

Mluvčí Tálibánu v rozhovoru s televizí Al-Džazíra uvedl, že hnutí nechce být izolováno a přeje si udržovat vztahy s mezinárodním společenstvím. Mimo jiné také prohlásil, že "válka" v asijské zemi skončila a Tálibán je připraven vést dialog o obavách zahraničních vlád.

Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres při dnešním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval k ukončení násilností v Afghánistánu a k respektování lidských práv místních obyvatel, zejména žen a dívek. Svět se podle něj musí spojit, aby zabránil tomu, že se z Afghánistánu znovu stane působiště teroristických organizací. RB OSN pak ve společném prohlášení vyzvala k ustavení jednotné afghánské vlády, která by zastupovala všechny obyvatele Afghánistánu a umožnila "plnou, rovnou a smysluplnou účast žen".

Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat, uvedl americký prezident Joe Biden v dnešním mimořádném projevu věnovaném vývoji v Afghánistánu. Spojené státy utratily za válku v Afghánistánu přes bilion dolarů, daly tamním vládním jednotkám všechny prostředky, aby mohly vyhrát boj o svou budoucnost. "Jediné, co jsme jim dát nemohli, je vůle bojovat," uvedl šéf Bílého domu, který rovněž zopakoval, že za svým rozhodnutím stáhnout americká vojska z Afghánistánu si nadále stojí. Pokud však budou Američané a jejich partneři v Afghánistánu napadeni, odpověď USA bude rychlá a tvrdá, varoval.

O situaci v zemi dnes po telefonu hovořil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem a dohodli se, že budou o Afghánistánu nadále jednat s Čínou, Pákistánem a OSN, uvedla Moskva.

Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Nejméně dva Afghánci podle médií zahynuli, když se pokusili opustit Kábul zachycení na vnější straně amerického vojenského letounu a z velké výšky se zřítili na zem. Američtí vojáci podle mluvčího Pentagonu zastřelili dva ozbrojence, kteří na ně na letišti začali střílet.

Lidé se živelně snažili nastoupit do přistavených letadel, přičemž jich údajně několik přišlo o život. Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že zahynulo nejméně pět osob. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci zahnat Afghánce varovnými výstřely do vzduchu, později byl ale provoz na letišti z bezpečnostních důvodů přerušen, obnoven byl přibližně ve 23:00 SELČ. Američané se podle Pentagonu snaží za pomoci dalších zahraničních jednotek evakuace obnovit a USA posílají do Kábulu dalších 1000 vojáků. Tálibán slíbil, že lidem, kteří jsou nyní na kábulském letišti, umožní vrátit se bezpečně do svých domovů.

Vlády více než 60 zemí ve společném prohlášení vyzvaly k pokračování provozu na afghánských letištích, silnicích a hraničních přechodech, tak aby místní i cizinci mohli Afghánistán za "zhoršující se bezpečnostní situace" opustit.

Do Uzbekistánu uprchly o víkendu stovky afghánských vojáků ve 22 vojenských letadlech a 24 helikoptérách, uvedla dnes uzbecká prokuratura podle agentury Reuters. Jeden z letounů se prý srazil se stíhačkou středoasijské země a oba stroje se zřítily. Tádžikistán mezitím oznámil, že umožnil přistát na svém území afghánským vojenským letounům s asi stovkou vojáků.

Ze selhání v Afghánistánu obvinili američtí republikáni administrativu demokratického prezidenta Joea Bidena. Jeho vláda stažení vojáků obhajuje argumentem, že se podařilo splnit hlavní cíl intervence, totiž zmaření teroristické hrozby z Afghánistánu.

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley, který vede sbor náčelníků štábů, nicméně v neděli prohlásil, že vzhledem k nynějšímu vývoji zřejmě začnou v Afghánistánu operovat teroristické organizace dříve, než USA původně očekávaly. USA zablokovaly finanční rezervy, které má afghánská centrální banka ve Spojených státech, řekl činitel Bidenovy administrativy.

Z Afghánistánu dnes odletěli i někteří zaměstnanci velvyslanectví členských států EU a Afghánci, kteří jim pomáhali. Řešení jejich přesídlení se snaží urychleně najít Evropská unie a všechny členské státy, uvedl dnes mluvčí Evropské komise. Slovensko oznámilo, že poskytne azyl deseti Afgháncům, kteří v posledních letech intenzivně spolupracovali s unijními státy. Afghánské spolupracovníky USA dočasně přijme Severní Makedonie.

Na letišti v Kábulu dnes nemohl přistát ani německý vládní speciál, oznámila kancléřka Angela Merkelová. Berlín chce evakuovat asi 2500 lidí, z nichž kolem 1900 již je v Německu, případně mimo Afghánistán, dodala.

Rusko oznámilo, že jeho velvyslanec v Afghánistánu se v úterý setká s koordinátorem Tálibánu. Čína informovala, že si s Tálibánem přeje přátelské vztahy. Katar, který má dobré kontakty s radikálním hnutím, uvedl, že si přeje zajistit mírové předání moci.

České evakuační lety mají pokračovat, kolik jich je v plánu ale čeští představitelé neuvedli. Podle předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ondřeje Veselého se záchranná operace týká necelé stovky lidí.

České úřady zatím nesdělily podrobnosti o budoucnosti evakuovaných Afghánců. Hamáček bude o jejich integraci jednat s hejtmany, nabídky samospráv už podle svých slov obdržel. Tento týden se chystá jednat s Asociací krajů ČR.