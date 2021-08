Tálibán se zmocnil dalších klíčových měst, USA a Británie urychlí evakuaci

Kábul - Bojovníci radikálního islamistického hnutí Tálibán dnes obsadili afghánská města Herát, Ghazní a později i Kandahár. Jde zřejmě o nejvýznamnější bojové zisky od začátku nynější ofenzivy. Skupina se už zmocnila zhruba třetiny afghánských provinčních správních středisek, a to jak na severu, tak i na jihu země. Spojené státy a Británie s ohledem na bezpečnostní situaci oznámily, že do afghánského hlavního města Kábulu pošlou vojáky, aby pomohli s evakuací ambasád. Německo uvedlo, že neposkytne Afghánistánu žádnou finanční podporu, pokud se Tálibán zmocní Afghánistánu a zavede v zemi islámské právo šaría.

V třetím největším afghánském městě Herátu se podle agentury AFP Tálibán nesetkal s žádným odporem afghánských ozbrojených sil a jeho bojovníci vyvěsili svou vlajku na budově policejního ústředí. Předtím Tálibán obsadili i správní středisko provincie Ghazní v centrální části země, které je z Tálibánem dobytých provinčních středisek nejblíže k afghánské metropoli Kábulu. Později agentura AP uvedla, že tálibové se zmocnili i správního střediska Kandahár ve stejnojmenné provincii na jihu země.

Islamističtí povstalci se tak už zmocnili správních středisek dvanácti z celkových 34 provincií, což představuje více než dvě třetiny rozlohy Afghánistánu. Podle mluvčí organizace Lékaři bez hranic (MSF) kvůli bojům v zemi opustilo od června domovy téměř milion lidí.

Ve středu nejmenovaný představitel amerického ministerstva obrany agentuře Reuters sdělil, že Kábul by podle nejnovější analýzy amerických zpravodajských služeb mohl Tálibán do 30 dnů izolovat a případně jej do 90 dnů dobýt.

Ruská média dnes s odkazem na afghánskou diplomacii informovala, že Afghánistán je připraven koupit ruské vojenské vrtulníky a čeká na odpověď ruské vlády.

S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci Spojené státy dnes oznámily, že významně sníží počet zaměstnanců na své ambasádě v Kábulu, ambasáda však podle amerického ministerstva zahraničí zůstane otevřená a bude nadále poskytovat konzulární a humanitární služby. Fungování svého velvyslanectví v zemi se chystá omezit i Londýn.

Podle mluvčího Pentagonu do 24 až 48 hodin mají do Afghánistánu přiletět první ze zhruba 3000 amerických vojáků, kteří budou mít evakuaci na starosti. Původní plán počítal s tím, že po skončení vojenské mise USA v Afghánistánu 31. srpna v zemi zůstane asi 650 vojáků střežících letiště a ambasádu. Na americkém velvyslanectví pracuje zhruba 1400 osob, přičemž snížení stavů bude podle nejmenovaného amerického představitele osloveného agenturou Reuters "značné". Washington také urychlí evakuaci tlumočníků a dalších afghánských pomocníků americké armády, kteří by se mohli ocitnout v ohrožení.

Britský ministr obrany Ben Wallace pak oznámil, že do Afghánistánu odletí až 600 vojáků, kteří pomohou britským státním příslušníkům a afghánským tlumočníkům v evakuaci ze země. Na minimum budou omezeny počty pracovníků na velvyslanectví v Kábulu, které se navíc přemístí do bezpečnější lokality. Evakuace se týká celkově několika tisíc lidí.

Německo vyzvalo své občany, aby neprodleně Afghánistán opustili. Jeho ambasáda v Kábulu upozornila, že kvůli svým omezeným kapacitám nemůže zaručit, že bude poskytovat konzulární pomoc, pokud se bezpečnostní situace bude nadále zhoršovat. K opuštění Afghánistánu vyzvaly své občany už v uplynulých týdnech také Spojené státy, Británie a další země. Francie a Indie vypravily zvláštní lety pro repatriaci svých občanů.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas v televizi ZDF řekl, že Berlín neposkytne Afghánistánu žádnou finanční podporu, pokud moc převezme Tálibán a zavede v zemi islámské právo šaría. Ve středu Německo oznámilo, že kvůli rychlému zhoršení konfliktu v Afghánistánu dočasně přeruší deportace afghánských žadatelů o azyl. Ke stejnému kroku přistoupilo také Nizozemsko a další státy včetně Francie a Švýcarska.

Česká vláda na konci července schválila program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu.

Afghánci v roce 2020 tvořili podle evropského statistického úřadu Eurostat 10,6 procenta žadatelů o azyl v Evropské unii. Více bylo jen žadatelů ze Sýrie, a to 15,2 procenta. Podle nejmenovaného unijního představitele, na něhož se odvolává agentura AFP, bylo z EU do Afghánistánu od začátku roku posláno 1200 lidí, z nichž 200 muselo být k odletu přinuceno.