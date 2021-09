Tálibán požádal o vystoupení na Valném shromáždění OSN

Kábul/New York - Islamistické hnutí Tálibán, které ovládá většinu afghánského území, požádalo o vystoupení svého ministra zahraničí na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Generální tajemník OSN António Guterres skrze svého mluvčího potvrdil, že dopis se žádostí obdržel. Tálibán chce také vyměnit vyslance Afghánistánu při OSN.

Žádost o vystoupení ministra zahraničí ve vládě Tálibánu na Valném shromáždění OSN musí vyhodnotit devítičlenný akreditační výbor, uvedl mluvčí generálního tajemníka. V něm zasedají například USA, Rusko a Čína. Podle agentury Reuters není však jisté, zda se orgán sejde před koncem jednání Valného shromáždění v pondělí a umožní vystoupení zástupce Tálibánu. Výbor obvykle zasedá v říjnu či listopadu.

Tálibán také žádá výměnu afghánské vyslance při OSN. Tím se má nově stát mluvčí Tálibánu v Kataru Suhajl Šahín. V dopise islamistické hnutí uvedlo, že stávající vyslanec "už nezastupuje Afghánistán". Také o výměně vyslance rozhoduje akreditační výbor. Do rozhodnutí orgánu zastupuje Afghánistán na Valném shromáždění stávají vyslanec.

Pokud by se Tálibánu podařilo jmenovat nového vyslance při OSN, byl by to důležitý úspěch v jeho snaze získat mezinárodní uznání. Generální tajemník OSN již dříve uvedl, že touha Tálibánu získat zahraniční uznání je pro další země cestou k tomu, aby Tálibán přiměly respektovat lidská práva a mít inkluzivní vládu.

Při předchozí vládě Tálibánu v letech 1996 až 2001 se hnutí rovněž snažilo jmenovat svého diplomata při OSN. Výbor ale rozhodnutí o akreditaci nového vyslance neustále oddaloval, díky čemuž při OSN Afghánistán zastupoval diplomat jmenovaný předchozí vládou.