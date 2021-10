Tálibán koncem srpna povraždil v Afghánistánu 13 Hazárů, uvedla AI

Kábul - Bojovníci islamistického hnutí Tálibán, které od poloviny srpna vládne Afghánistánu, zabili 13 příslušníků etnické menšiny Hazárů. Podle agentury AP to dnes uvedla mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International (AI). Násilný čin byl spáchán 30. srpna v provincii Dajkondí v centrální části země. Většina obětí byli členové afghánských bezpečnostních sil, kteří se Tálibánu vzdali. Dva mrtví byli civilisté, mezi nimi i 17letá dívka.

Hnutí Tálibán se snaží přesvědčit mezinárodní společenství, že se od své krutovlády koncem 90. let změnilo. Představitelé Tálibánu kromě jiného slíbili, že budou respektovat práva žen a etnických menšin, mezi nimi Hazárů. Ti představují devět procent z 36milionové afghánské populace a jako šíitští muslimové jsou v zemi, kde většina lidí vyznává sunnitský islám, častým terčem útoků.

"Tyto krvavé vraždy jsou dalším důkazem, že Tálibán páchá stejně děsivé činy, jaké charakterizovaly jeho předchozí vládu v Afghánistánu," uvedla generální tajemnice AI Agn?s Callamardová. Mluvčí Tálibánu se k případu zatím nevyjádřil.

Provincie Dajkondí se Tálibán zmocnil 14. srpna a podle zprávy Amnesty International se 34 vojáků afghánské armády vzdalo Tálibánu v jednom z místních okresů. V lokalitě pobývali - někteří se svými rodinnými příslušníky - až do 30. srpna, kdy do vesnice dorazilo asi 300 bojovníků Tálibánu. Když se vojáci pokusili vesnici opustit, bojovníci Tálibánu zahájili palbu do davu.

Organizace Amnesty International uvedla, že po činu prověřila důkazní materiál v podobě fotografií a videí.