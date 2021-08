Tálibán je v Kábulu, ovládá téměř celou zemi; prezident opustil vlast

Kábul - Radikální islamistické hnutí Tálibán dnes po rychlé ofenzivě z několika posledních dnů bez boje obsadilo Dželálábád a vstoupilo do Kábulu. Pod kontrolou už tak má prakticky celou zemi. Povstalci kontrolují též hranice, takže ze země se lze dostat už jen letecky. To dnes udělal i prezident Ašraf Ghaní, který odletěl zřejmě do Tádžikistánu. Z Kábulu se snaží dostat tisíce lidí a řada západních zemí z něj přes mezinárodní letiště evakuuje své občany. Rusko, které se naopak na evakuaci svých diplomatů nechystá, chce kvůli situaci v Afghánistánu mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Ve čtyřmilionové afghánské metropoli dnes panuje chaos, nad městem přelétají vrtulníky, které evakuují lidi na mezinárodní letiště. Podle posledních informací dalo hnutí Tálibán rozkaz svým bojovníkům, aby postoupili do Kábulu. Zdůvodnilo to tím, že ve městě nefunguje policie a že je potřeba zabránit rabování. Předtím agentury informovaly, že Tálibán je na předměstích Kábulu a že se jedná o přechodné vládě.

Stanice BBC dnes dříve uvedla, že povstalci procházejí městem bez jakéhokoli odporu ze strany armády a bezpečnostních složek. Zástupce Tálibánu v Dauhá, kde se od loňska vedou zatím neúspěšné rozhovory mezi vládou a povstalci, uvedl, že tálibové mají rozkaz, aby se vyvarovali násilí a umožnili z metropole odejít všem, kdo budou chtít. Boje se neodehrály dnes ani ve městě Dželálábád, protože guvernér se vzdal Tálibánu, aby zachránil životy civilistů.

Rovněž bez většího odporu obsadili tálibové v sobotu čtvrté největší afghánské město Mazáre Šaríf; v předchozím týdnu dobyli i třetí a druhé největší afghánské město Kandahár a Herát. Mazáre Šaríf byl přitom tradiční baštou odporu proti Tálibánu a prezident Ghaní tam ve středu osobně intervenoval u vlivných velitelů milicí, kteří slíbili město bránit.

Právě podpora ozbrojených skupin mimo armádu mohla podle analytiků pomoci postup Tálibánu zpomalit nebo zastavit. Vůdce uzbeckých milicí Abdul Rašíd Dóstum a prominentní tádžický vůdce Atta Muhammad Núr ale v sobotu uprchli přes hranice do Uzbekistánu. Núr pak na twitteru napsal, že navzdory odporu jeho jednotek armáda "zbaběle odevzdala zbraně Tálibánu".

Rychlý postup Tálibánu umožnilo stahování amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO, které se letos v květnu začaly z Afghánistánu definitivně stahovat. Nyní se do Kábulu vrátilo kvůli evakuacím několik tisíc amerických a několik stovek britských vojáků.

V metropoli podle zpravodajů zahraničních médií panuje chaos, lidé obléhali banky, aby si vybrali své úspory. Dlouhé fronty se stály i před velvyslanectvími západních zemí. Řada z nich, včetně České republiky, ale svá zastoupení již uzavřela a diplomaty evakuuje.

Tálibán v Afghánistánu vládl už v letech 1996 až 2001, než ho v listopadu 2001 svrhla operace vedená Spojenými státy, které tak reagovaly na útoky z téhož roku na New York a Washington spáchané organizací Al-Káida. Ta měla v Afghánistánu základnu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes uvedl, že Spojené státy splnily úkol, s kterým před 20 lety do Afghánistánu šly, tedy vypořádat se s těmi, kdo na Spojené státy 11. září 2001 zaútočili.