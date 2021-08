Tálibán hodlá s bývalými provinčními guvernéry jednat o spolupráci

Aktivace se týká 18 letadel, mimo jiné společností American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaian Airline a United Airlines. Stroje nebudou podle mluvčího ministerstva obrany létat do Kábulu, ale budou evakuovat z amerických základen ty, kteří se už z Afghánistánu dostali. Podle listu The Wall Street Journal budou civilní letadla létat do Kataru, Bahrajnu a do Německa.

Program rezervy civilních letadel (Civil Reserve Air Fleet, CRAF) je starý sedm desítek let. Byl vytvořen po zásobování západního sektoru Berlína leteckým mostem během blokády od června 1948 do května 1949. Komerční letecké dopravce zavazuje, aby v případě "vážného ohrožení národní bezpečnosti" poskytli zálohu letadel.

Konflikt v Afghánistánu má dopad na bezpečnostní situaci v Rusku, řekl Putin

Konflikt v Afghánistánu má přímý dopad na bezpečnostní situaci v Rusku. Prohlásil to dnes podle ruských tiskových agentur ruský prezident Vladimir Putin. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes řekl, že radikální hnutí Tálibán, které minulý týden ovládlo takřka celý Afghánistán včetně metropole Kábulu, zatím dodržuje slib, že zastaví bojové akce.