Talentovaný fotbalista Daněk přestoupil z Olomouce do Sparty

Praha - Záložník Kryštof Daněk se stal třetí letní posilou sparťanských fotbalistů. Devatenáctiletý člen reprezentační jednadvacítky přestoupil na Letnou z Olomouce a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu. Pražané o tom informovali na svých internetových stránkách.

"V Kryštofovi vidíme značný potenciál. Je velmi dobře technicky vybavený, má zajímavá řešení v situacích jeden na jednoho. Navíc je velmi dobrý charakterově, sám se chce posouvat, přitom má týmové myšlení," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Daněk je považován za velký talent českého fotbalu a v minulosti ho sledovala i konkurenční Slavia. Přestože je mu teprve 19 let, odehrál už 55 prvoligových zápasů, ve kterých si připsal pět branek. Prošel mládežnickými reprezentacemi a v současnosti patří do kádru jednadvacítky.

"Jsem rád, že mi Sigma umožnila nabídku Sparty přijmout. Cítím, že je správný čas udělat v kariéře další krok," citoval web Sigmy Daňka. "Můj cíl je dostat se do základní sestavy a hrát od začátku. Bude to velmi náročné a doufám, že postupem času se budu posouvat a týmu co nejvíc pomůžu," doplnil ofenzivní fotbalista pro sparťanský web.

"Jednání se Spartou byla dlouhá a tvrdá. Nakonec ale splnila podmínky, které jsou pro Sigmu výhodné. Kryštof měl o přestup také zájem a za této situace jsme mu nechtěli bránit v dalším rozvoji jeho talentu," dodal sportovní manažer Hanáků Ladislav Minář.

Sparta už před Daňkem angažovala krajního beka či záložníka Jana Mejdra a dalšího obránce Jaroslava Zeleného. Zároveň na přestup získala slovenského křídelníka Lukáše Haraslína, který už ve třetím týmu uplynulé ligové sezony hostoval. Letenští také přivedli nového dánského trenéra Briana Priskeho.

"Kryštof patří bezesporu mezi nejzajímavější mladé fotbalisty Česka, který k nespornému potenciálu přidává již cenné zkušenosti. Díky herní inteligenci se jedná o ofenzivního hráče využitelného na vícero pozicích, což ho řadí mezi velmi úzkou a ceněnou skupinu fotbalistů," uvedl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která Daňka zastupuje.