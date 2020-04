Takřka polovina Němců nechce otevřít hranice pro letní dovolené

Berlín - Takřka polovina Němců kvůli pandemii nemoci covid-19 odmítá otevření hranic pro letní dovolené v cizině. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu veřejného mínění institutu YouGov, který si zadala agentura DPA.

V sondáži 48 procent oslovených Němců chtělo, aby i během léta platil zákaz turistických cest do zahraničí. Dvacet procent respondentů by souhlasilo s otevřením hranic s vybranými zeměmi a pro uvolnění letního turismu v rámci celé Evropské unie se vyslovilo pouze 13 procent lidí, poznamenala DPA.

V polovině března vydalo Německo celosvětovou výstrahu pro turisty a prozatím do 3. května omezilo cesty do zahraničí a zakázalo zahraničním návštěvníkům turistické cesty do země. Podle informací magazínu Der Spiegel chce ministerstvo zahraničí omezení prodloužit přinejmenším do 14. června.

Přes hranice nyní mimo dopravu zboží mohou jen takzvaní pendleři, kteří jezdí za prací, případně lidé, kteří k tomu mají jiný pádný důvod. Německý ministr zahraničí Heiko Maas opakovaně upozorňoval, že brzká změna v dosavadních opatřeních se nepředpokládá.

"Normální prázdninová sezona s plnými plážovými bary a plnými horskými chatami nebude toto léto možná," řekl Maas. V současné době jsou prakticky vyloučeny i turistické pobyty v Německu, neboť hotely jsou z karanténních důvodů uzavřené.