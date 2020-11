Takovou Barcelonu chceme, řekl Koeman po výhře 4:0 v Kyjevě

Kyjev - Trenér fotbalistů Barcelony Ronald Koeman byl po úterním vítězství 4:0 na hřišti Dynama Kyjev v Lize mistrů hodně spokojený. Nizozemského kouče potěšilo, že Katalánci uspěli i bez mnoha opor v čele s hvězdným kapitánem Lionelem Messim a zajistili si účast v osmifinále po čtvrtém z šesti kol skupinové fáze.

Ve španělské lize "Barca" zažívá nejhorší vstup do sezony po 29 letech a v neúplné tabulce je až třináctá, ale v Lize mistrů i počtvrté ve skupině G naplno bodovala. Posedmnácté za sebou postoupila do play off, čímž vyrovnala rekord Realu Madrid.

"Líbil se mi kolektivní obraz, který jsme ukázali. Tohle je to, co chceme. Viděli jsme velmi hladový tým. Dali jsme čtyři góly, důležití hráči si mohli odpočinout a mladíci si zasloužili tyhle minuty. Hráli dobře, chválím celý tým," řekl Koeman médiím. "Splnili jsme náš cíl, což bylo podat dobrý výkon a kvalifikovat se do vyřazovací fáze," doplnil sedmapadesátiletý kouč.

Barcelona v improvizované sestavě rozhodla utkání až po změně stran, kdy se prosadili dvakrát Martin Braithwaite a jednou Sergiňo Dest se střídajícím Antoinem Griezmannem. "Tým ukázal energii. V prvním poločase nám chyběla efektivita, ale ve druhém poločase jsme ji měli. Předvedli jsme dobrý fotbal, můžeme být velmi šťastní," uvedl Koeman.

Jeho svěřenci na začátku listopadu doma udolali Dynamo pouze 2:1 a pustili ukrajinského soupeře do velkých šancí. V Kyjevě však byli hlavně ve druhé půli dominantní. "Takticky jsme byli lepší než v prvním zápase s nimi, hlavně v záloze. Měli jsme intenzitu a koncentraci. To nám doma chybělo," upozornil Koeman.

Pochválil debutujícího obránce Óscara Minguezu, jenž k solidnímu výkonu v defenzivě přidal asistenci. "Ukázal, že s ním můžeme počítat. Musí pokračovat v tvrdé práci. Trénoval s námi pět nebo šest týdnů, udělal na nás dobrý dojem a ten v zápase potvrdil. Stejně jako mnoho dalších," konstatoval někdejší zadák.

Kritizovaný útočník Griezmann naskočil až na závěrečnou půlhodinu a v nastavení si připsal třetí soutěžní branku v ročníku. "Začal na lavičce jenom kvůli menšímu fyzickému problému, chtěli jsme být opatrní. Antoine je šťastný a vždycky dává to nejlepší týmu i klubu. Škoda, že nemá štěstí a nedává víc gólů. Jedinou cestou, aby to změnil, je tvrdá práce. Snaží se," řekl Koeman.