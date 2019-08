Takács po vyřazení litoval neproměněné stoprocentní šance

Mladá Boleslav - Obránce Ladislav Takács po vyřazení fotbalistů Mladé Boleslavi v 3. předkole Evropské ligy s FCSB nejvíce litoval neproměněné šance z úvodní minuty odvety, kdy po rohovém kopu hlavičkoval do tyče. Rumunský celek si postup do závěrečného play off zajistil výhrou 1:0, o které v první minutě nastavení rozhodl Ionut Pantiru.

"Měl jsem stoprocentní šanci. Kdybych ji proměnil, mohlo to být jinak. Bohužel to dopadlo takhle. Smutní jsme samozřejmě všichni, protože si myslím, že jsme neodehráli špatný zápas," řekl třiadvacetiletý Takács novinářům.

Středočeši se od 75. minuty museli obejít bez vyloučeného obránce Antonína Křapky. "V závěru jsme neměli takový tlak. Balon měla skoro posledních deset minut jenom Bukurešť. Drželi balon, zatlačili nás a z toho vyústila branka," uvedl rodák z Františkových Lázní.

Vzhledem k bezbrankové remíze v Rumunsku směřoval souboj do prodloužení. To ale odmítl střídající Pantiru, který vsítil postupovou branku po chybě v rozehrávce. "Měli jsme míč na noze, ale neodkopli jsme ho dostatečně daleko. Trefili jsme soupeře a oni z toho dali gól," popsal Takács klíčovou akci.

V tu chvíli mu bylo jasné, že postup je nereálný, jelikož domácí potřebovali dvakrát skórovat. "Hlavou mi proběhlo přesně to, co jsme nechtěli. Že je konec. Zbývaly asi tři minuty. Nechtěli jsme to vzdát, ale měli jsme málo času," konstatoval někdejší hráč Teplic a Sokolova.

Vyřazení ho mrzelo i proto, že se podle něj přes FCSB dalo projít do závěrečného předkola. "Rozhodně. Měli jsme na ně, hrozili jsme ze standardek a já měl stoprocentní šanci. Takhle to nemělo skončit," litoval Takács.