Praha - Ničivé tajfuny se posouvají do nových oblastí, míří na sever. Tvrdí to studie mezinárodního týmu vědců pod vedením Jana Altmana z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR), jež dokumentuje posun areálu ovlivněného ničivými tajfuny v dlouhodobém měřítku. Studii publikovali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, který vydává Národní akademie věd Spojených států amerických. V tiskové zprávě to uvedl Botanický ústav AV ČR.

"Naše výsledky naznačují, že během posledního století se výrazně zvýšila aktivita tajfunů severně od oblastí, které jsou na tajfuny již více či méně přizpůsobeny. Pro oblasti, které se dříve nacházely na okraji areálu působení tajfunů, jsou takováto zjištění zcela klíčová. Na jejich základě totiž mohou být zavedena opatření ke zmírnění ničivého vlivu tajfunů i tam, kde s nimi není dost zkušeností z minulosti," uvedl Altman.

Vědci z Botanického ústavu AV ČR provádějí dlouhodobý výzkum ve východní Asii. Využívají pro něj informace uložené v letokruzích stromů. "Letokruhy slouží jako kronika, kde jsou zapsány zásadní informace ovlivňující život daného stromu," uvedl Altman. Autoři studie rekonstruovali narušení přirozených lesních porostů vlivem tajfunů během posledních více než 200 let podél přes 1300 kilometrů dlouhého gradientu v Jižní Koreji a východním Rusku.

Podle Altmana se o dlouhodobých změnách intenzity tajfunů dosud příliš nevědělo. Věrohodná data existují pouze pro období od 80. let 20. století. "Především nebylo jisté, zda nárůst ničivých tajfunů nově pozorovaný v oblastech, kde byl v minulosti jejich výskyt vzácný, je v dlouhodobém měřítku součástí přirozené fluktuace či se jedná o vybočení z dlouhodobého trendu vlivem globálních změn," poznamenal vedoucí autor studie, na které se podíleli také vědci z Ruska, Jižní Koreje a Švýcarska.

Tropické cyklóny, které se v Asii nazývají tajfuny, v Americe hurikány a v oblasti Indického oceánu cyklóny, způsobují rozsáhlé škody, přírodnímu živlu jsou totiž vystaveny zejména hustě osídlené oblasti.