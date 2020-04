Tajemné Turínské plátno se ukáže během Velikonoc

Proslulé turínské plátno, do něhož bylo podle tradice zahaleno tělo Ježíše Krista po sejmutí z kříže, během výstavy v turínské katedrále na snímku z 19. dubna 2015.

Proslulé turínské plátno, do něhož bylo podle tradice zahaleno tělo Ježíše Krista po sejmutí z kříže, během výstavy v turínské katedrále na snímku z 19. dubna 2015. ČTK/AP/Antonio Calanni

Řím - Turínské plátno, ve kterém bylo, jak někteří křesťané věří, zabaleno Kristovo tělo, když je sňali z kříže, se v sobotu ukáže na virtuální výstavě. Mimořádné představení má povzbudit věřícím po celém světě modlit se za ukončení pandemie koronaviru, napsala agentura Reuters .

Turínský arcibiskup Cesare Nosiglia uvedl, že obdržel v poslední době "tisíce a tisíce" žádostí o předvedení plátna. To se ukáže 11. dubna o Bílé sobotě, která podle křesťanské víry připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě před svým vzkříšením. Nosiglia se bude modlit před plátnem a událost se bude v přímém přenosu vysílat na internetu a v televizi.

Plátno spočívá v trezoru s kontrolovaným klimatem v kapli v turínské katedrále Jana Křtitele. Jen málokdy je vystavováno kvůli svému extrémně křehkému stavu. Naposledy bylo krátce ukázáno v roce 2018 skupině mladých lidí. Několik milionů lidí si plátno prohlédly v roce 2015, kdy bylo naposledy takto předvedeno.

Turín je hlavním městěm Piemontu, ve kterém nákaze koronavirem podlehlo více než tisíc lidí. Region sousedí s nejhůře postiženou Lombardií. Po celé Itálii na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo více než 15.500 lidí.

Katolická církev nezaujala oficiální stanovisko k plátnu, které jako fotografický negativ zobrazuje otisk muže s ranami po ukřižování. Zobrazuje záda a přední část těla muže s vousy, který má ruce zkřížené na hrudi. Na plátně jsou skvrny, které se jeví stopami krve z ran na zápěstí, nohou a boku.

Skeptici tvrdí, že jde o mistrovské dílo středověkého padělání. Testy uhlíkovou metodou podniknuté v roce 1988 umístily vznik plátna do doby mezi roky 1260 a 1390. Někteří znalci však zpochybnili jejich přesnost a tvrdili, že látka byla poškozena požárem a pokusy o obnovu v 16. století.

Plátno bude v sobotu vystaveno s vyloučením veřejnosti. Arcibiskup Nosiglia uvedl, že se bude před plátnem modlit od 17:00, a vyzval věřící, aby se připojili z domova. Bude to mimořádná událost pořádaná katolickou církví v době pandemie.

Minulý měsíc uspořádal papež František na na liduprázdném Svatopetrském náměstí dramaticky osamělou modlitebu a vyzval svět, aby krizi chápal jako zkoušku solidarity a připomínku základních hodnot.

Vatikán nechal přepravit několik set let starý dřevěný kříž z jednoho římského kostela do baziliky sv. Petra, aby jej bylo vidět během obřadů, sloužených papežem. Podle legendy mor, který v roce 1522 postihl Řím, začal ustupovat poté, co byl tento kříž nošen po ulicích po dobu 16 dní.