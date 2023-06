Taekwondistka Štolbová získala na Evropských hrách stříbro

Krakov - Taekwondistka Petra Štolbová získala na Evropských hrách v Krakově stříbro v kategorii do 62 kg. Ve finále podlehla úřadující mistryni světa a bronzové z ME Belgičance Sarah Chaariové 1:2. Pro Česko získala na multisportovní akci desátou medaili a do své sbírky přidala třetí cenný kov z velkých soutěží po stříbrech ze světového šampionátu 2021 a loňského z mistrovství Evropy.

"Sice jsem chtěla zlatou, abych nepřidávala další stříbro do mé sbírky, ale jsem spokojená. Tím, že to bylo kousek, je to takováhle akce, tak jsem spokojená. Věřím, že přijde zlatá medaile a že už se blíží, tak si počkáme," řekla Štolbová, která ve finále přišla o šanci na vítězství až v posledních sekundách.

Postupem turnaje se její výkony zlepšovaly. "Nejlíp jsem se cítila ve finále a v semifinále. Ty dva boje předtím byly takové pokulhávající. Úplně mi to nesedlo, ale každým zápasem jsem se dostávala víc a víc do toho flow a pak už to bylo dobré," popisovala.

Jednadvacetiletá reprezentantka mezi taekwondisty navázala na sobotní úspěch Dominiky Hronové, která získala bronz v kategorii do 53 kg. Tyto české reprezentantky společně s dalšími členkami týmu trénují v jedné skupině v Praze. "Namotivovala mě i Domča, viděla jsem, že to jde, jak jsme se včera radovali, tak jsem si říkala, že tohle chci taky. A povedlo se," dodala Štolbová.

O bronzovou medaili dnes bojovala ve váze do 67 kg i Iveta Jiránková. S Francouzkou Magdou Wietovou Heninovou ale prohrála 0:2 a v konečném pořadí byla klasifikována na pátém místě.

Poslední český zástupce Adam Jochman se v kategorii do 80 kg do bojů o stupně vítězů těsně neprosadil. Po porážce v opravách obsadil konečné sedmé místo.