T-Mobile zvýšil v prvním čtvrtletí provozní zisk o 6 procent na 3,08 miliardy Kč

Praha - Operátor T-Mobile zvýšil v prvním čtvrtletí tržby o 3,8 procenta na 7,27 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA se zvýšil o 6,2 procenta na 3,08 miliardy Kč. Spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o 57 procent. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Konkurence dosud výsledky neoznámila.

Mobilní služby společnosti využívalo v prvním čtvrtletí 6,3 milionu zákazníků, což je meziročně o 2,5 procenta více. Vzrostl především podíl tarifních zákazníků, kterých je 3,7 milionu, oproti mírnému poklesu počtu zákazníků využívajících předplacené karty. I v prvním čtvrtletí pokračoval trend snižujícího se objemu provolaných minut, který meziročně klesl o 11 procent.

Počet uživatelů pevného internetu se zvýšil o sedm procent na 401.000, televizní služby využívalo 219.000 zákazníků, tedy o desetinu meziročně více. Na poli vysokorychlostního internetu byla zásadním počinem prvního čtvrtletí dohoda T-Mobile s Vodafonem o výstavbě a vzájemném zpřístupnění vysokorychlostní infrastruktury. Projekt v praxi přinese i efektivnější a šetrnější přístup k životnímu prostředí a menší zásahy do života lidí a infrastruktury měst. Bude potřeba méně výkopových i stavebních prací, což zkrátí celkový čas výstavby.

"Naším dlouhodobým cílem je pokrytí celého Česka vysokorychlostním internetem. Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284.000 domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit,“ uvedl generální ředitel José Perdomo Lorenzo.

Specializovaná divize T-Business, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, Průmysl 4.0, ale také IT služby spojené s cloudem a datovými centry, tvoří už 42 procent celkových tržeb T-Mobilu. Divize provozuje sedm datových center a cloudové služby s více než 3500 virtuálními servery.

V souvislosti s digitální transformací představila mateřská skupina Deutsche Telekom na konci února novou podobu svého loga. Nové, kompaktnější jednotné logo pro celý svět má ve svém středu písmeno "T“, které bude také v centru komunikace. Zároveň větší důležitost získává korporátní magentová barva, která bude postupně včleňována i do názvů jednotlivých produktů. V České republice je to například možnost sdružit si více služeb do jedné pod názvem Magenta 1.