T-Mobile v 1. čtvrtletí zvýšil tržby na 6,8 miliardy Kč

Praha - Operátor T-Mobile zvýšil v 1. čtvrtletí meziročně tržby o 3,1 procenta na 6,8 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA stoupl o 2,2 procenta na 2,8 miliardy korun. Na hospodaření firmy se projevila nastupující koronavirová epidemie. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Počet mobilních zákazníků se proti stejnému období loni zvýšil o 81.000 SIM karet na 6,267 milionu. Vysokorychlostní pevné připojení využívalo 350.000 zákazníků, tedy o 28 procent více. Počet uživatelů televizní služby stoupl o 69 procent na 171.000.

Během koronavirové epidemie operátor mimo jiné nabídl neomezená mobilní data zdarma, vylepšil televizní nabídku a pomáhal nevládním organizacím, zdravotním či sociálním institucím se zajištěním potřebného připojení k internetu.

Lidé využívali telekomunikační služby intenzivněji, aby byli v kontaktu se svými rodinami a přáteli, měli přístup k potřebným informacím nebo aby na dálku pracovali a studovali. Počet volaných minut se meziročně zvýšil o 9,9 procenta, počet SMS o 45,8 procenta na 1,4 miliardy. Celkový datový provoz vzrostl meziročně o 60 procent, objem čistě mobilních dat se ve srovnání se stejným obdobím 2019 více než zdvojnásobil.

"Krize ukázala, do jaké míry je naše společnost závislá na vysoce kvalitních telekomunikačních službách. Navzdory významnému dopadu, jímž nová situace ovlivňuje naše podnikání, jsme v budoucnu odhodláni pokračovat v investicích v ČR, především pak do sítí a do zlepšování služeb. Naše odvětví je ve srovnání s dalšími odolnější, a my si uvědomujeme, jak důležité je v investování do budoucnosti pokračovat," uvedl generální ředitel Jose Perdomo Lorenzo.

Vedle reakce na aktuální situaci se T-Mobile snažil pokračovat v zavádění celostátní optické sítě a v březnu dosáhl měsíčního rekordu v počtu připojení. Celkem operátor v prvním čtvrtletí připojil 10.300 domácností, nejvíce pak v Praze, Mělníku, Ústí nad Labem a Šumperku.

T-Mobile patří do nadnárodní skupiny Deutsche Telekom.