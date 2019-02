Brno - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa, ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl ČTK mluvčí Pavel Kopřiva. Kontroly byly reakcí na podněty související s kauzu prodeje polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. V kontrolách bude inspekce pokračovat.

SZPI při kontrole restaurací prohlíží veškerou dokumentaci, která se vztahuje k původu masa. "Dokumentace musí být nejen u restauratéra, ale i u všech předchozích článků řetězu v takovém stavu, aby bylo možné původ masa sledovat až k chovu," uvedl Kopřiva. Vzhledem k závažnosti polského případu bude SZPI pokračovat v intenzivních kontrolách nejen restaurací v celém Česku, ale bude se pohybovat v celé tržní síti.

Kontrolu restaurací, ale i skladů a distributorů masa provádí také Státní veterinární inspekce. Ta uvedla, že v pražských restauracích se spotřebovalo 56 kilo hovězího z masokombinátu v Mazovském vojvodství, který po propuknutí skandálu přišel o licenci. Část masa zůstala ještě ve skladech restaurací, ale testy veterinářů zatím nepotvrdily v mase žádné nebezpečné látky. Dosud není známý výsledek testu na salmonelu.

Statistiku, která by zachycovala problematiku pražských restaurací, si nevede ani Česká obchodní inspekce (ČOI), která jinak kontroluje například dodržování gramáže pokrmů nebo objemu prodávaných nápojů. "Kontroly na nedodržení míry nápojů či jídel ČOI provádí, ale vždy se tak děje v rámci dalších kontrol, například kontroly letní turistické sezony, nebo v rámci různých kulturních akcí, jako je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech apod., takže statistiku zaměřenou na restaurace v Praze nemáme," sdělila ČTK vedoucí tiskového oddělení inspekce Jana Jelínková.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) ve středu jmenoval jedinou restauraci, kde byl zjištěn problém s původem masa. Jednalo se o podnik U Moťáka v Praze 8, kde veterináři nedohledali datum zamražení a původ u 31 kilogramů masa, z čeho 9,5 kg bylo hovězí. Zda pocházelo z Polska, není zřejmé. Zda byla v restauraci na kontrole i SZPI, Kopřiva nesdělil. "Jména restaurací, kde kontrola dopadne dobře, neuvádíme. Pokud nějaké pochybení najdeme, výsledky okamžitě zveřejňujeme na webu Potraviny na pranýři," řekl Kopřiva.

Uvedl také, že SZPI s veterináři úzce spolupracuje, do některých restaurací chodí na kontrolu společně, do některých s časovým odstupem. Restaurace, kde se mohlo rizikové polské maso objevit, se tak buď již dočkaly nebo mohou očekávat inspekci od obou kontrolních orgánů. "Každý máme jiné kompetence. Veterináře zajímá zjednodušeně syrové maso, nás zajímá ve chvíli, kdy se z něj stává potravina. Pokud máme nějaké podezření, které z hlediska naší kompetence nemůžeme kontrolovat, voláme kolegy z veterinární správy a opačně," vysvětlil Kopřiva.

SVS: Hovězí z Polska mířící do Prahy v sobě nemělo salmonelu

Veterináři uvedli, že maso z problémových polských jatek, které šlo do Prahy, v sobě nemělo salmonelu. Už dříve vyloučili přítomnost veterinárních léčiv, smyslově bylo také v pořádku. ČTK to sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Od úterý veterináři provádějí intenzivní kontroly kamionů a dodávek v příhraničních oblastech, které by polské maso mohly vézt. K dnešku zastavili 491 vozidel, 86 z nich vezlo veterinární zboží. Odebrali čtyři vzorky hovězího masa a zjistili 15 závad, které byly hlavně administrativní.

"Výsledky vyšetření nezjistily ve vzorcích přítomnost salmonel. Už v úterý 5. února vyšetření přineslo negativní výsledky na rezidua veterinárních léčiv a vzorky též vyhověly smyslovému hodnocení v laboratoři," uvedl Majer.

Při kontrolách kamionů odebírají veterináři vzorky, pokud vozidla převážejí polské hovězí maso. "Převažovaly závady administrativního rázu, nicméně byla zjištěna i závažnější porušení legislativy. Asi nejzávažnější zjištěním dosud byla přeprava cca 120 kg hovězího masa bez jakýchkoliv průkazů původu zjištěná při kontrole v obci Rynoltice v Libereckém kraji. Zjištěno bylo také například nedodržení teplotního řetězce při přepravě potravin nebo přeprava kuchyňských odpadů ke zkrmení hospodářským zvířatům, což se nesmí," dodal mluvčí. Dosud od 28. ledna odebrali veterináři také 94 vzorků polského hovězího, vyšetřili zatím třetinu, všechny výsledky byly vyhovující.

Část řetězců odebírá hovězí z Polska, maso je podle nich kvalitní

Část obchodních řetězců odebírá hovězí maso z Polska. Ubezpečují však, že není z problematických jatek nebo z Mazovské oblasti. Řetězce to dnes uvedly na dotaz ČTK. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v minulém týdnu vyzval, aby lidé dávali přednost českému masu. Řetězec Ahold, který provozuje obchody Albert, na dotaz ČTK neodpověděl.

Penny Market, Globus a Billa nebo třeba Rohlík.cz uvedly, že mají hovězí maso pouze z českých chovů. Kaufland, Tesco, Lidl a Tesco to netvrdí, podle nich je však maso kontrolované a je dbáno o jeho kvalitu. "Maso pro naše prodejny odebíráme z kapacitních důvodů od českých i zahraničních dodavatelů," uvedla za Lidl Zuzana Holá. Podle ní řetězec odebírá od polských výrobců pouze tatarský biftek a některé uzeniny. "Ve všech případech se však jedná o velké dodavatele s vlastními jatky či prověřenými dodavateli surovin. Aktuální kauza se jich netýká," dodala.

Mluvčí Kauflandu Renata Maierl ČTK sdělila, že žádný z dodavatelů řetězce nepochází z problematické Mazovské oblasti. "Naše společnost odebírá maso pouze od prověřených dodavatelů," řekla.

Mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček uvedl, že polská jatka, kde se zjistily problémy, nedodávají žádné čerstvé produkty do řetězce Tesco. "Provádíme kompletní kontrolu všech produktů prodávaných v našich obchodech, které obsahují maso z Polska a nenalezli jsme žádné hovězí, které by pocházelo z dotčených jatek," sdělil.

Například řezníci v Globusu si mladé býky bourají sami. "Maso prodávané na váhu je také dokonale evidováno a informace o původu jsou zákazníkům na všech řeznických pultech k dispozici. Suroviny pro uzenářské výrobky pochází také z českého masa, které si sami bouráme, proto i tady garantujeme zákazníkům stoprocentní kvalitu," uvedla mluvčí Rita Gabrielová.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů.

MZe: Chyby při označování masa byly ve více restauracích

Chyby, kdy bylo polské maso označováno za české, objevili veterináři ve více restauracích. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo zemědělství. Nadále podle úřadu pokračují zesílené kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v obchodech a restauracích.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v úterý informoval o tom, že některé pražské luxusní restaurace nabízejí polské maso, přičemž ho vydávají za argentinské. Podle ministerstva tyto informace dostal od dozorových orgánů. Odpoledne pak na dotaz, o jaké jde podniky uvedl, že v restauraci U Moťáka pražském Karlíně se podle veterinářů našlo 31 kilogramů masa neznámého původu. Hovězího masa byla necelá třetina. Není ale jasné, zda bylo maso z problematických polských jatek. Zda byla v této restauraci i SZPI, inspekce nesdělila. "Další nesrovnalosti byly zjištěny v několika jiných pražských restauracích. Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso v originálním balení mělo na etiketách jasně vyznačený původ, a to Polsko," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Žádné konkrétní podniky však veterináři dále neuvedli.

V samotné restauraci byl dnes kolem poledne obsazen prakticky každý stůl, někteří hosté si o problému s obsluhou povídali. Podnik zvažuje právní kroky vůči ministerstvu zemědělství, slovy ministra v souvislosti s problematickým polským hovězím se cítí podle svého jednatele Romana Motovského poškozen.

