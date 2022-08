SZIF doporučil podat žalobu na EK kvůli sankci za chyby v dotacích

Praha - Vláda by měla na příštím jednání rozhodnout, zda podá na EK žalobu u Soudního dvora EU kvůli pokutě více než 82 milionů korun kvůli chybám v zemědělských dotacích. Jde o výsledek auditu dotací, součástí je sankce za střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) 30.606 eur (přes 754.000 korun). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uvedl, že doporučil ministerstvu zemědělství, pod které spadá, žalobu podat. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nedávno v Českém rozhlase řekl, že nic takového neočekává.

"Cílem SZIF je získat jednoznačné a trvale platné právní rozhodnutí, které nastaví pravidla jednání v oblasti střetu zájmů veřejného činitele, a to jak pro oblast nenárokových, tak i přímých nárokových dotací. SZIF chce i nadále konat s péčí řádného hospodáře a jednat takovým způsobem, aby ČR nevznikla žádná škoda," uvedl fond ve svém komentáři k podrobnostem ke Prováděcímu rozhodnutí Evropské komise. Na zveřejnění rozhodnutí upozornil dříve server iRozhlas.

Vláda musí do zhruba dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí stanovit, zda ho napadne u soudu. Nekula také minulý týden ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že s variantou podání žaloby vláda nepočítá.

SZIF upozornil na to, že zákon o střetu zájmů říká, že "je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla" a obsahuje jasný výčet poskytovatelů dotací, kteří se zákonem musí řídit. Fond mezi nimi ale není a jeho činnost se řídí vlastním zákonem. I proto je důležité získat jasné právní stanovisko, jak postupovat obecně ve všech případech, které se mohou týkat střetu zájmů veřejných činitelů a zda se zákon o střetu zájmů týká i SZIF, uvedl fond.

Fond také musí rozhodnout, jak naložit s projekty, jejichž administrace byla v různé fázi procesu kvůli auditu pozastavena. Bude se muset rozhodnout, zda v procesu pokračovat či nikoliv, i v tomto případě by v případě podání žaloby fond postupoval podle rozhodnutí soudu.

Nekula také zmínil, že stát by mohl po holdingu Agrofert, který Babiš vložil do svěřenských fondů, požadovat vrácení až 4,5 miliardy korun, což by se týkalo i přímých dotací, které dostávají všichni zemědělci zemědělci. SZIF jejich administraci nepozastavil, protože nebyly předmětem auditního šetření a jsou ze strany EU standardně propláceny.

Agrofert v reakci na výroky ministra uvedl, že představenstvo společnosti trvá na tom, že žádný podnik koncernu nic neporušil a auditovaná byla ČR, nikoli koncern nebo jeho podniky. Uvedl také, že žádný soud ani úřad nerozhodl o tom, že by jakákoliv firma z holdingu měla cokoliv vracet.