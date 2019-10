SŽDC začala modernizovat za 4,3 miliardy Kč trať Soběslav - Doubí

Soběslav (Táborsko) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začala modernizovat předposlední úsek na IV. železničním koridoru mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. Náklady jsou 4,3 miliardy Kč bez DPH, stavba potrvá do jara 2023. Z velké části to bude novostavba, bude mít minimální dopad na cestující. Výluky budou nutné až při napojování nové trati na původní. Rychlost bude nově možná 160, výhledově až 200 kilometrů v hodině. Celý koridor by měl být hotový v roce 2025. Novinářům to dnes řekli zástupci SŽDC.

Téměř celý úsek 8,8 kilometru dlouhé modernizované trati povede souběžně s dálnicí D3, což umožní zvýšit traťovou rychlost na 160 kilometrů v hodině, výhledově až na 200. Přibude druhá kolej, což zvýší kapacitu a odpadne dosud nutné křižování vlaků v Soběslavi a Roudné. Jde o předposlední úsek koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

"Výjimečnost je i v tom, že jdeme novou stopou, což u SŽDC není vždycky pravidlem, často renovujeme stopu stávající," řekl novinářům generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Poté, co jihočeský krajský úřad nedávno vydal územní rozhodnutí, blíží se i stavba poslední části Ševětín - Nemanice, kde je hrubý odhad nákladů přes pět miliard korun. Stavba by měla začít do tří let. "Ještě letos chceme udělat záměr projektu," řekl Svoboda. V úseku budou i dva tunely.

Až bude koridor hotový, jízdní doba expresů z Českých Budějovic do Prahy bude hodina a 40 minut. "Zkrácení jízdní doby je pro cestující to nejpodstatnější," řekla dnes ČTK mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Stavba navazuje na modernizaci úseku z Veselí nad Lužnicí do Soběslavi z let 2014 a 2015. Ve stanici Soběslav bude zrušen současný železniční přejezd, nahradí ho podchod pro pěší. Za stanicí směrem na Doubí u Tábora bude 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel, na nějž naváže 830 metrů dlouhý most přes Černovický potok a 263 metrů dlouhý přes Kamenný rybník.

Na nové trati nebudou železniční přejezdy, stavba téměř neovlivní provoz vlaků. Jak uvedla SŽDC v tiskové zprávě, významným příspěvkem životnímu prostředí bude tunelový most kvůli biokoridoru v lokalitě Hluboká.

Trať postaví firmy Strabag Rail, Eurovia CS a Metrostav. Práce chtějí dokončit v dubnu 2023. Z nákladů 4,3 miliardy Kč bez DPH bude část hradit EU, její příspěvek může být až 1,4 miliardy.

SŽDC zároveň modernizuje trať Sudoměřice - Votice, od května 2018. Práce za 6,3 miliardy Kč tam potrvají do roku 2021. Úsek bude dvoukolejný. Součástí budou tunel Mezno dlouhý 840 metrů a tunel Deboreč dlouhý 660 metrů. "Teď byla chvíli přerušena stavba tunelu, byly problémy se statikou, to se odstranilo," řekl dnes Svoboda. Další část koridoru, stavba úseku Ševětín - Dynín, začala v březnu 2018, skončit by měla v lednu 2020, náklady jsou 756 milionů.