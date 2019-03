Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) letos opraví nádražní budovy za stovky milionů korun. Rozsáhlé rekonstrukce čekají například nádraží na pražském Smíchově, dále v Havířově nebo v Berouně. Začne také oprava fasády Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze. Dnes o tom informovala správa železnic. Celkově by letošní investice do nádraží měly vyjít na 1,2 miliardy korun, loni to bylo kolem miliardy.

Nejnákladnější modernizaci organizace chystá v případě smíchovského nádraží, která vyjde na 400 milionů korun. Kompletní rekonstrukce hlavní budovy začne v létě. Podle SŽDC by opravy měly přispět k maximálnímu využití budovy a zvýšení cestovního komfortu. Rozšířit by se tak měly doplňkové služby na nádraží, v prostorách budovy vznikne například supermarket.

Na venkovní části Fantově budovy hlavního nádraží se začne pracovat v dubnu. Opravy za 171 milionů korun zahrnují obnovu fasády, oken a částečně také střechy. V Praze by letos v případě úspěšného dokončení stavebního řízení mohla rovněž začít rekonstrukce budovy bývalé klinika na pražském Žižkově.

K dalším významným projektům patří kompletní rekonstrukce výpravní budovy v Berouně za 233 milionů korun. Opravy se budou týkat odjezdové haly i sousedního administrativního objektu, který následně obsadí SŽDC.

Největší akcí na Moravě a ve Slezsku bude modernizace nádraží v Havířově, která začne v dubnu. Zrekonstruovaná bude nádražní hala, vznikne nová čekárna a odpočívárna pro vlakový personál. Práce za 138 milionů korun budou trvat dva roky.

Opravy čekají také nádražní budovy v Písku, Bohumíně, Frenštátu pod Radhoštěm, Šternberku, Křižanově či Třebíči.

Šéf SŽDC Jiří Svoboda v závěru loňského roku ČTK řekl, že celkové investice do nádraží by se měly pohybovat kolem 1,2 miliardy korun. Podobné náklady chce organizace udržet i v příštích letech, hledá proto nové zdroje financování. Jedním z nich by mohlo být například využití dotačních programů ministerstva kultury, které by přispívalo na opravu historických budov, ve kterých nádraží často sídlí. To by však nejdříve vyžadovalo změnu zákona o drahách.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17.000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.